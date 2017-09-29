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13:08 (мск), источник: Nur.kz

Шпекбаев потребовал снять тонировку на окнах в отделе полиции в ВКО

Чиновник пообещал лично проконтролировать этот процесс.

Алик Шпекбаев потребовал снять тонировку в регистрационно-экзаменационном отделе полиции ВКО, передает NUR.KZ.

Сегодня в ходе рабочей поездки по Усть-Каменогорску Алик Шпекбаев посетил несколько государственных учреждений, среди которых — регистрационно-экзаменационный отдел управления административной полиции ДВД ВКО.

Шпекбаев недоволен тем, что рабочие места полицейских наглухо затонированы белой бумагой или зеркальной пленкой.

«Общественность этот вопрос поднимает не в первый раз. Уже снимали прилюдно тонировку, она снова здесь. В одном месте заклеили окна белой бумагой. В другом — зеркальной пленкой. Люди же не видят, что вы там делаете. Это для проведения каких-то там своих схем сделано?

Нужно немедленно это все убрать, устранить и сделать так, чтобы в первую очередь было удобно и прозрачно. Такое впечатление, что руководящий состав ДВД здесь бывает только вместе с комиссиями, не знаете, что творится на месте, — возмутился заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.

После слов Шпекбаева полицейские пообещали немедленно все исправить, а он в свою очередь, пообещал проконтролировать процесс.

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