Шпекбаев потребовал снять тонировку на окнах в отделе полиции в ВКО
Чиновник пообещал лично проконтролировать этот процесс.
Чиновник пообещал лично проконтролировать этот процесс.
Алик Шпекбаев потребовал снять тонировку в
Сегодня в ходе рабочей поездки по
Шпекбаев недоволен тем, что рабочие места полицейских наглухо затонированы белой бумагой или зеркальной пленкой.
«Общественность этот вопрос поднимает не в первый раз. Уже снимали прилюдно тонировку, она снова здесь. В одном месте заклеили окна белой бумагой. В другом — зеркальной пленкой. Люди же не видят, что вы там делаете. Это для проведения
Нужно немедленно это все убрать, устранить и сделать так, чтобы в первую очередь было удобно и прозрачно. Такое впечатление, что руководящий состав ДВД здесь бывает только вместе с комиссиями, не знаете, что творится на месте, — возмутился заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев.
После слов Шпекбаева полицейские пообещали немедленно все исправить, а он в свою очередь, пообещал проконтролировать процесс.