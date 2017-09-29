Елизавета Солонченко заявила о необходимости формирования целостной молодежной политики Нижнего Новгорода

Источник: gorduma.nnov.ru

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Никита Сорокин рассказал о конкурсе молодежных инновационных проектов «Россия — время молодых» и пригласил молодых парламентариев принять в нем участие.

«Мы хотим вовлечь молодежь в инновационную деятельность, обеспечить ее участие в управлении государством и решении общественно значимых задач. Цель конкурса — организация молодежи и воплощение ее лучших идей о будущем Нижегородского края», — заявил Никита Сорокин.

На заседании были подведены результаты работы за летний сезон, различных акций и проектов.

«Наша Молодежная палата фактически является центром реализации молодежной политики в Нижнем Новгороде, — отметила глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко. — И сейчас важно, чтобы они от большого количества очень ярких, интересных и социально значимых проектов, которые уже делают, перешли к системной работе, чтобы у каждого в нашем городе было четкое представление, чем занимается Молодежная палата, чтобы это все было прозрачно и понятно.

Глава города выразила надежду, что молодые парламентарии сделают корректировку существующих планов.