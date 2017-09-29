В ГД заинтересовались вертолетом вице-губернатора Нижегородской области

Источник: Reuters

«Разговор пойдет за одного вице-губернатора, это вице-губернатор Нижегородской области Роман Антонов. Все бы хорошо, но СМИ написали, что он летает на вертолете по области. На вертолете, который не задекларирован», — отметил парламентарий.

Фракция ЛДПР «предлагает ход в рамка борьбы с подобными вещами».

«Принимая во внимание резонанс, сложившейся после публикации материалов, мы предлагаем освободить от занимаемых должностей таких чиновников — до момента разбирательства», — сказал депутат.

Также он сообщил о намерении направить депутатский запрос в связи с ситуацией.