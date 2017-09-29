В ГД заинтересовались вертолетом вице-губернатора Нижегородской области
Депутат Госдумы Вадим Деньгин (ЛДПР) намерен направить запросы в связи с тем, что, по данным СМИ,
Депутат Госдумы Вадим Деньгин (ЛДПР) намерен направить запросы в связи с тем, что, по данным СМИ,
«Разговор пойдет за одного
Фракция ЛДПР «предлагает ход в рамка борьбы с подобными вещами».
«Принимая во внимание резонанс, сложившейся после публикации материалов, мы предлагаем освободить от занимаемых должностей таких чиновников — до момента разбирательства», — сказал депутат.
Также он сообщил о намерении направить депутатский запрос в связи с ситуацией.
Некоторое время назад в интернете появился ролик, в котором говорится, что