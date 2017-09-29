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15:02 (мск), источник: ИА REGNUM

В ГД заинтересовались вертолетом вице-губернатора Нижегородской области

Депутат Госдумы Вадим Деньгин (ЛДПР) намерен направить запросы в связи с тем, что, по данным СМИ, вице-губернатор Нижегородской области Роман Антонов летает по области на вертолете, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Источник: Reuters

«Разговор пойдет за одного вице-губернатора, это вице-губернатор Нижегородской области Роман Антонов. Все бы хорошо, но СМИ написали, что он летает на вертолете по области. На вертолете, который не задекларирован», — отметил парламентарий.

Фракция ЛДПР «предлагает ход в рамка борьбы с подобными вещами».

«Принимая во внимание резонанс, сложившейся после публикации материалов, мы предлагаем освободить от занимаемых должностей таких чиновников — до момента разбирательства», — сказал депутат.

Также он сообщил о намерении направить депутатский запрос в связи с ситуацией.

Некоторое время назад в интернете появился ролик, в котором говорится, что вице-губернатор якобы владеет вертолетом за 1,5 млн евро. В ролике об этом рассказывает некий человек, который прячет свое лицо, но называет себя «известным журналистом». Никаких доказательств, что этот вертолет принадлежит именно Антонову, не представлено.

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