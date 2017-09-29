Глава МИД Узбекистана отверг идею создания «региональной оси» Астана-Ташкент
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На повестке дня не стоит вопрос о создании «региональной оси»
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На повестке дня не стоит вопрос о создании «региональной оси»
«Речь не идет о создании
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Казахстан и Узбекистан объективно обладают большим потенциалом по сравнению с другими странами региона. Несмотря на то, что присутствует определяющая роль этих двух государств, страны региона будут стремиться решать все вопросы совместными усилиями.
«Есть объективная реальность, которая связана с тем, что и Казахстан, и Узбекистан являются странами, которые обладают, может быть, большим потенциалом, чем другие государства и от их взаимоотношения и договоренностей очень многое зависит в регионе. Конечно, мы все будем работать совместно с Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном, но, видимо,
«В соответствии с договоренностями, которые были с нашими казахским друзьями, мы будем делать все от нас зависевшее для того, чтобы еще больше консолидировать центральноазиатские государства, совместно решать накопившиеся и доставшиеся в наследство от прежнего государства проблемы», — добавил он.