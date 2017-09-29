Глава МИД Узбекистана отверг идею создания «региональной оси» Астана-Ташкент

Источник: Podrobno.uz

«Речь не идет о создании каких-то тандемов, союзов или отдельных групп внутри Центральной Азии. Более того, опережая возможные, но не совсем объективные комментарии относительно регулярных консультационных встреч наших лидеров, скажу, что на сегодняшний день такого рода вопросы не стоят», — сказал Камилов на заседании международного пресс-клуба.

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Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Казахстан и Узбекистан объективно обладают большим потенциалом по сравнению с другими странами региона. Несмотря на то, что присутствует определяющая роль этих двух государств, страны региона будут стремиться решать все вопросы совместными усилиями.

«Есть объективная реальность, которая связана с тем, что и Казахстан, и Узбекистан являются странами, которые обладают, может быть, большим потенциалом, чем другие государства и от их взаимоотношения и договоренностей очень многое зависит в регионе. Конечно, мы все будем работать совместно с Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном, но, видимо, какая-то определяющая роль степени нашего сотрудничества, взаимодействия с Казахстаном, объективно будет присутствовать», — отметил Камилов.