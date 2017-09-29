Губернатор раскритиковал работу бизнес-портала Воронежской области

Бизнес-сообщество не получает ответной реакции при обращении к властям через портал, отметил глава региона на совещании облправительства в пятницу, 29 сентября.



— Мы забыли про наш портал делового климата. Он у нас формально действует. Портал не работает. Нам формальные вещи не нужны, — заявил Алексей Гордеев.



Губернатор добавил, что из-за этого предприниматели, вместо того, чтобы решать проблемы в электронном формате, звонят по телефону. На портал никто не обращается. По мнению Алексея Гордеева, важно наладить работу портала еще и для того, чтобы реакция властей на обращения была публичной.



Портал улучшения делового климата создан по поручению губернатора Алексея Гордеева. Основная цель его создания — повышение эффективности деятельности бизнес-сообщества региона путем выстраивания конструктивного и беспрепятственного общения между представителями власти и бизнеса. Достижение этой цели подразумевает получение от предпринимателей и граждан предложений, реализация которых приведет к формированию благоприятных условий для развития бизнеса.