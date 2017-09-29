Губернатор раскритиковал работу бизнес-портала Воронежской области
Губернатор Алексей Гордеев поручил ответственным лицам разобраться с работой портала улучшения делового климата Воронежской области.
Губернатор Алексей Гордеев поручил ответственным лицам разобраться с работой портала улучшения делового климата Воронежской области.
— Мы забыли про наш портал делового климата. Он у нас формально действует. Портал не работает. Нам формальные вещи не нужны, — заявил Алексей Гордеев.
Губернатор добавил, что
Портал улучшения делового климата создан по поручению губернатора Алексея Гордеева. Основная цель его создания — повышение эффективности деятельности