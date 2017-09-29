Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Спецназовец «Альфы»: как я ликвидировал организатора «Норд-Оста»
Сирийские военные взяли штурмом лагерь украинских боевиков ИГ
Срочный ужин: ситуация в Сирии заставила Путина уехать к Эрдогану
Поклонская ответила посмотревшему «Матильду» Говорухину
Посол ЕС заявил о жестком и сложном разговоре с Путиным в лифте
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
«Зенит» Манчини растёт. Вывод о лидере РФПЛ после игры с басками
Что творилось в Европе, пока «Зенит» и «Локо» избивали гостей
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Дочь Сябитовой впервые раскрыла причину развода с мужем - СМИ
Лолита показала, какой худой была в 40 лет - СМИ
Соловьев объяснил найденное у него Навальным дорогое имущество
Посол раскрыл детали жесткого разговора с Путиным
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
8Эрмитажные коты нашли новый дом
14:16 (мск), источник: Nakanune.ru

В поселке Роза 1 октября пройдут повторные выборы

В поселке Роза 1 октября пройдет повторное голосование по выборам депутатов совета городского поселения.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Председатель челябинского облизбиркома Сергей Обертас призвал участников выборов воздержаться от каких-либо нарушений норм, регулирующих досрочное голосование законодательства о выборах, в связи с достаточно высоким процентом избирателей, голосующих досрочно в Розе.

На выборах 10 сентября не удалось выявить победителя среди кандидатов по избирательному округу № 4 Розинского городского поселения, где «единоросс» Олеся Миллер и «эсер» Ринат Кашапов набрали равное количество голосов (по 82).

1 октября жителям Розинского городского поселения на повторном голосовании по выборам депутатов предстоит выбрать из двух кандидатов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
"Минирование" в Екатеринбурге продолжается: эвакуируют ТРЦ, вузы, банки
Начался массовый вывоз из Турции туристов с билетами «ВИМ-Авиа»
В Крыму задержали украинских шпионов, следивших за флотом
В Кремле заявили о намерении продолжить ротацию губернаторов
Два пилота погибли при падении военного самолета на Украине
Косачев: посол США не будет раздавать «печеньки» протестующим
В Госдуме подготовили заявление по итогам просмотра «Матильды»
Футболист «Манчестер Сити» попал в серьезное ДТП
Спорт
«Зенит» Манчини растёт. Вывод о лидере РФПЛ после игры с басками У Роберто Манчини прогрессирует даже «старик» Иванович, а Андрея Лунёва пора попробовать в роли первого номера сборной России
Авто
По Петербургу за рулем гонял маленький ребенок (фото) Если верить очевидцам, по крайнему левому ряду Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга ехал ВАЗ-2115, которым управлял ребёнок
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен Картина установила рекорд не только по общим сборам, но и по кассе первого уикенда
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь