В поселке Роза 1 октября пройдут повторные выборы
В поселке Роза 1 октября пройдет повторное голосование по выборам депутатов совета городского поселения.
В поселке Роза 1 октября пройдет повторное голосование по выборам депутатов совета городского поселения.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Председатель челябинского облизбиркома Сергей Обертас призвал участников выборов воздержаться от
На выборах 10 сентября не удалось выявить победителя среди кандидатов по избирательному округу № 4 Розинского городского поселения, где «единоросс» Олеся Миллер и «эсер» Ринат Кашапов набрали равное количество голосов (по 82).
1 октября жителям Розинского городского поселения на повторном голосовании по выборам депутатов предстоит выбрать из двух кандидатов.