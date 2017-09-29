В поселке Роза 1 октября пройдут повторные выборы

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Председатель челябинского облизбиркома Сергей Обертас призвал участников выборов воздержаться от каких-либо нарушений норм, регулирующих досрочное голосование законодательства о выборах, в связи с достаточно высоким процентом избирателей, голосующих досрочно в Розе.

На выборах 10 сентября не удалось выявить победителя среди кандидатов по избирательному округу № 4 Розинского городского поселения, где «единоросс» Олеся Миллер и «эсер» Ринат Кашапов набрали равное количество голосов (по 82).