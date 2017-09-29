Корбут не исключил своего выдвижения в мэры Омска

По мнению председателя Омского городского Совета Владимира Корбута, новый мэр Омска должен сочетать в себе качества хозяйственника, управленца и лидера. Также спикер муниципального представительного органа оценил собственные перспективы участия в выборах градоначальника.

«Все мои мысли связаны с выстраиванием нормальной работы городского совета. Если будут предложения, то я подумаю. Сейчас не готов ответить, каким будет решение», — заявил в интервью «Первому городскому телеканалу» Корбут.

Как ранее сообщал «СуперОмск», начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут был избран председателем Омского городского Совета шестого созыва. Депутаты в ноябре должны будут выбрать нового мэра Омска. Конкурсный отбор стартует уже 2 октября.