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14:51 (мск), источник: СуперОмск

Корбут не исключил своего выдвижения в мэры Омска

Председатель Омского городского Совета Владимир Корбут дал характеристику будущему градоначальнику и оценил собственные перспективы выдвижения.

По мнению председателя Омского городского Совета Владимира Корбута, новый мэр Омска должен сочетать в себе качества хозяйственника, управленца и лидера. Также спикер муниципального представительного органа оценил собственные перспективы участия в выборах градоначальника.

«Все мои мысли связаны с выстраиванием нормальной работы городского совета. Если будут предложения, то я подумаю. Сейчас не готов ответить, каким будет решение», — заявил в интервью «Первому городскому телеканалу» Корбут.

Как ранее сообщал «СуперОмск», начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут был избран председателем Омского городского Совета шестого созыва. Депутаты в ноябре должны будут выбрать нового мэра Омска. Конкурсный отбор стартует уже 2 октября.

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