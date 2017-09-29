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14:54 (мск), источник: Noi.md

Споры между Кишиневом и Тирасполем из-за документального фильма

Новый скандал вспыхнул в Объединенной контрольной комиссии после того, как приднестровская сторона запретила представителям Кишинева проводить съемки на родине композитора Евгения Доги — в селе Мокра Рыбницкого района.

Источник: Noi.md

Точнее, делегация Молдовы попросила разрешить гражданскому вертолету совершить 3 октября полет над зоной безопасности для проведения на родине композитора Евгения Доги, уроженца Рыбницкого района, съемок документального фильма, приуроченного к 80-летнему юбилею маэстро.

Просьба молдавской стороны вызвала горячие споры на заседании ОКК. Несмотря на то, что представители России, Украины и миссии ОБСЕ поддержали это ходатайство, Тирасполь категорически отказался. Ранее власти уточняли, что политические представители Кишинева и Тирасполя пришли к консенсусу по этому вопросу, но, несмотря на существующие договоренности, приднестровская делегация не позволила провести съемки.

«Чтобы оправдать свой отказ, представитель Тирасполя в ОКК Олег Беляков привел, что стало уже традицией, невероятные, оторванные от реальности аргументы, как, например, тот факт, что для подобных действий необходима “реанимация” эскадрильи вертолетов миротворческих сил РФ, находящейся в настоящее время в законсервированном состоянии», говорится в заявлении Кишинева.

Следующее заседание ОКК назначено на 5 октября.

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