Споры между Кишиневом и Тирасполем из-за документального фильма

Источник: Noi.md

Точнее, делегация Молдовы попросила разрешить гражданскому вертолету совершить 3 октября полет над зоной безопасности для проведения на родине композитора Евгения Доги, уроженца Рыбницкого района, съемок документального фильма, приуроченного к 80-летнему юбилею маэстро.

Просьба молдавской стороны вызвала горячие споры на заседании ОКК. Несмотря на то, что представители России, Украины и миссии ОБСЕ поддержали это ходатайство, Тирасполь категорически отказался. Ранее власти уточняли, что политические представители Кишинева и Тирасполя пришли к консенсусу по этому вопросу, но, несмотря на существующие договоренности, приднестровская делегация не позволила провести съемки.

«Чтобы оправдать свой отказ, представитель Тирасполя в ОКК Олег Беляков привел, что стало уже традицией, невероятные, оторванные от реальности аргументы, как, например, тот факт, что для подобных действий необходима “реанимация” эскадрильи вертолетов миротворческих сил РФ, находящейся в настоящее время в законсервированном состоянии», говорится в заявлении Кишинева.