Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Америка обходит Россию на гиперзвуке
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Срочный ужин: ситуация в Сирии заставила Путина уехать к Эрдогану
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
"От нас с Ларочкой": Шаляпин показал отдых с Копенкиной
СМИ: Лолита показала, какой худой была в 40 лет
Срочный ужин: ситуация в Сирии заставила Путина уехать к Эрдогану
Депутаты поделились впечатлениями от «Матильды»
Дочь Сябитовой впервые раскрыла причину развода с мужем - СМИ
Лолита показала, какой худой была в 40 лет - СМИ
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
14:47 (мск), источник: Noi.md

Лупу отвечает на обвинения в связи с задержанием Поличинского

Глава парламентской фракции ДПМ Мариан Лупу квалифицирует как спекуляцию заявления о том, что задержание председателя Дубоссарского района Григория Поличинского является политической расправой, отмечает Noi.md.

Источник: Noi.md

Политик опроверг утверждения коммунистов, будто на Поличинского было оказано давление, чтобы заставить его присоединиться к ДПМ.

Читайте также
Председатель Дубоссарского района Григорий Поличинский дал подписку о невыезде из страны

«Вопросы должны быть адресованы соответствующим лицам и учреждениям. То, что они говорят, это спекуляция, пиар, попытки отвлечь внимание от некоторых фактов, которые этот человек, вероятно, совершил. Меня удивляет следующее: когда попадаются примары от ДПМ (а у нас достаточно таких случаев, потому что команда большая, в ней вы найдете как работающих людей, так и людей, которые ошибаются, как, например, председатель Криулянского района), все молчат, все в порядке. А как только попадаются люди, которые связаны с другими партиями, в этом винят ДПМ», — прокомментировал Лупу.

Председатель Дубоссарского района Григорий Поличинский был задержан три дня назад в Международном аэропорту Кишинева по подозрению в злоупотреблении служебным положением, причинившем ущерб общественным интересам, и превышении служебных полномочий, которые привели к серьезным последствиям. Задержание Поличинского осудили несколько партий, в том числе ПКРМ, а также президент Игорь Додон. По его словам, обвинения, выдвинутые против Поличинского, являются искусственными и имеют политический подтекст.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Влад Плахотнюк был заслушан прокурорами
Следствие предъявило обвинение гендиректору «ВИМ-Авиа»
Александр Усс назначен врио губернатора Красноярского края
Стоимость трассы «Таврида» возросла до 166 млрд рублей
Два пилота погибли при падении военного самолета на Украине
10 главных событий российской кампании в Сирии (фото)
Поклонская ответила депутатам, посмотревшим «Матильду»
Патриарх приравнял оскорбление чувств верующих к экстремизму
Спорт
«Зенит» Манчини растёт. Вывод о лидере РФПЛ после игры с басками У Роберто Манчини прогрессирует даже «старик» Иванович, а Андрея Лунёва пора попробовать в роли первого номера сборной России
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Застройщики Петербурга распродают пригородные участки
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь