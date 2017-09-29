Лупу отвечает на обвинения в связи с задержанием Поличинского

«Вопросы должны быть адресованы соответствующим лицам и учреждениям. То, что они говорят, это спекуляция, пиар, попытки отвлечь внимание от некоторых фактов, которые этот человек, вероятно, совершил. Меня удивляет следующее: когда попадаются примары от ДПМ (а у нас достаточно таких случаев, потому что команда большая, в ней вы найдете как работающих людей, так и людей, которые ошибаются, как, например, председатель Криулянского района), все молчат, все в порядке. А как только попадаются люди, которые связаны с другими партиями, в этом винят ДПМ», — прокомментировал Лупу.