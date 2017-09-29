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17:33 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

В Волжском открылись обновленные здания трех подразделений полиции

В Волжском торжественно открыли обновленные здания трех подразделений полиции. Городское отделение, центр кинологической службы и конной полиции.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Объекты инфраструктуры осмотрел начальник регионального главка МВД Александр Кравченко. Он поздравил личный состав волжской полиции с обновлением и пожелал успешной и продуктивной службы.

Тесные кабинеты, нехватка сотрудников, отсутствие целых служб и старый ремонт. В таких условиях сотрудники 1-го отделения полиции по городу Волжскому проработали больше десяти лет. Но теперь это в прошлом. Стражи порядка переехали в капитально отремонтированное здание.

Бывший городской совет, военкомат, управление погранзаставы и теперь отделение полиции. Историческое здание полностью отремонтировано и уже готово для полноценной работы сотрудников правоохранительных органов.

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Александр Кравченко, начальник ГУ МВД России по Волгоградской области: «Если вы посмотрите здание, где располагался отдел, он, во-первых, очень тесен, а во-вторых, мягко говоря, не соответствует сегодняшним требованиям. И, конечно же, мне представляется, что не очень приятно было личному составу работать в этом отделе. Сегодня это большое событие. Все это выразится в хорошей, качественной работе сотрудников разных служб на благо жителей Волжского».

В день открытия отделения полицейские получают новый служебный автомобиль. Еще один, как заверил начальник ГУ МВД Александр Кравченко, в скором времени пополнит и дежурную часть.

Современная экспертно-криминалистическая лаборатория, комфортные и просторные кабинеты. Под одной крышей впервые за долгое время объединились и все необходимые для работы полицейских специальные службы. С обновленным зданием знакомится и Евгений Александрович Зверков. Подполковник милиции в отставке, он стоял у истоков создания первого отделения милиции в Волжском. Ветеран внутренней службы признается: обновленное здание открывает серьезные перспективы для эффективной работы всего отдела.

Евгений Зверков, первый начальник отдела милиции № 1 по г. Волжскому: «Это небо от земли. Во-первых, здесь такое оборудование. Главное, что все службы находятся в одном месте. Ничего не разбросано, в кабинетах необходимое все есть. Лаборатория, посмотрите, экспертная. У нас же ее не было. А здесь она у них на месте. Все у них необходимое есть, чтобы с любого места происшествия взять любые следы».

Новые здания, отвечающие всем современным требованиям, появились и у кавалерийского подразделения волжской полиции. Построены шесть дополнительных левад, расширена основная. Теперь 43 лошади, которые имеются в распоряжении полицейских, смогут тренироваться одновременно.

А вот центр кинологической службы в волжской полиции образован впервые. 16 служебных собак, среди которых немецкие овчарки, лабрадор и спаниель, получили комфортные, современные вольеры. Появилась и специальная площадка с полосой препятствий, которая позволит заметно повысить мастерство животных.

Оснащенность полиции напрямую влияет на безопасность жителей. Об этом в ходе своей поездки в регион говорил глава МВД России Колокольцев. Обеспечение стражей правопорядка служебным транспортом, обновление материально-технической базы органов правопорядка — результат взаимодействия руководства Волгоградской области с федеральными ведомствами.

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