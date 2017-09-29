В Волжском открылись обновленные здания трех подразделений полиции
В Волжском торжественно открыли обновленные здания трех подразделений полиции. Городское отделение, центр кинологической службы и конной полиции.
В Волжском торжественно открыли обновленные здания трех подразделений полиции. Городское отделение, центр кинологической службы и конной полиции.
Объекты инфраструктуры осмотрел начальник регионального главка МВД Александр Кравченко. Он поздравил личный состав волжской полиции с обновлением и пожелал успешной и продуктивной службы.
Тесные кабинеты, нехватка сотрудников, отсутствие целых служб и старый ремонт. В таких условиях сотрудники 1-го отделения полиции по городу Волжскому проработали больше десяти лет. Но теперь это в прошлом. Стражи порядка переехали в капитально отремонтированное здание.
Бывший городской совет, военкомат, управление погранзаставы и теперь отделение полиции. Историческое здание полностью отремонтировано и уже готово для полноценной работы сотрудников правоохранительных органов.
Александр Кравченко, начальник ГУ МВД России по Волгоградской области: «Если вы посмотрите здание, где располагался отдел, он,
В день открытия отделения полицейские получают новый служебный автомобиль. Еще один, как заверил начальник ГУ МВД Александр Кравченко, в скором времени пополнит и дежурную часть.
Современная
Евгений Зверков, первый начальник отдела милиции № 1 по г. Волжскому: «Это небо от земли.
Новые здания, отвечающие всем современным требованиям, появились и у кавалерийского подразделения волжской полиции. Построены шесть дополнительных левад, расширена основная. Теперь 43 лошади, которые имеются в распоряжении полицейских, смогут тренироваться одновременно.
А вот центр кинологической службы в волжской полиции образован впервые. 16 служебных собак, среди которых немецкие овчарки, лабрадор и спаниель, получили комфортные, современные вольеры. Появилась и специальная площадка с полосой препятствий, которая позволит заметно повысить мастерство животных.
Оснащенность полиции напрямую влияет на безопасность жителей. Об этом в ходе своей поездки в регион говорил глава МВД России Колокольцев. Обеспечение стражей правопорядка служебным транспортом, обновление