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15:07 (мск), источник: Podrobno.uz

Патриарх Кирилл: отношения между религиями в Узбекистане вышли на новый уровень

Отношения между православными и мусульманами Узбекистана за последние годы качественно изменились, сказал журналистам патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который в пятницу прибыл в республику с Первосвятительским визитом.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Отношения между православными и мусульманами Узбекистана за последние годы качественно изменились, сказал журналистам патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который в пятницу прибыл в республику с Первосвятительским визитом.

«Как известно, в Узбекистане вторая после ислама религия по количеству приверженцев — это православие. Это не только русские люди, но и белорусы, украинцы. И я радуюсь тому, что отношения между исламом и православной церковью такие же добрые, и даже более продвинутые, чем это было в то время, когда я посещал Узбекистан», — сказал он.

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Предстоятель Русской православной церкви отметил, что народы России и Узбекистана имеют общую историю.

«Мы жили в одной стране, воевали с общим врагом, наши отцы и деды погибали, защищая общую страну от страшного врага — фашизма», — напомнил патриарх.

Он отметил, что раньше многие русские приезжали в Узбекистан, а сегодня многие граждане Узбекистана живут и работают в России, и этот факт является залогом дружеских отношений двух стран.

«То, что существовал в прошлом и существует сегодня такой обмен, это хороший залог того, что отношения между нашими народами и странами всегда будут добрыми, и нельзя игнорировать то хорошее и доброе, что принадлежало истории, и что сейчас может приносить значительные плоды», — добавил патриарх.

В рамках визита, приуроченного к 145-летию начала активной церковной жизни в Ташкентской епархии, патриарх посетит храмы в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, познакомится с развитием епархиальной жизни Узбекистана, а также совершит освящение Успенского кафедрального собора Ташкента. Предполагаются встречи предстоятеля Русской православной церкви с представителями государственной власти Республики Узбекистан и руководством Духовного управления мусульман страны.

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