«Мәнгілік ел — доллар за километр». Исекешев рассказал, как борются с пробками за рубежом

Источник: Tengrinews

«Нам нужно, и городским властям, и обществу, адаптироваться. Астана — крупный мегаполис. Даже в развитых странах везде очень сложные ситуации по транспорту. Я озвучу несколько решений. Допустим, в Пекине четным номерам можно ездить по четным дням, нечетным номерам — по нечетным дням. Например, в Минске для каждой организации свой график работы. В Сингапуре все дороги платные в городе. Допустим, Мәнгілік ел — доллар за километр, Кабанбай батыра — 50 центов», — предположил Исекешев.

Аким также добавил, что в Сингапуре одному человеку на автомобиле в час пик ездить не разрешается.

«Представляете, мы сейчас такие нормы введем? Наши жители, когда мы обсуждаем, говорят, почему дороги не широкие, не восьмиполосные, не двухэтажные, почему автобусов нет новых каждые пять минут… В Сингапуре, в Гонконге дети в пять утра выезжают, чтобы в школу попасть. Во многих странах мира», — предупредил аким.