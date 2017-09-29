Шавкат Мирзиёев планирует посетить Южную Корею и Японию
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ближайшее время может совершить государственный визит в Южную Корею и Японию.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ближайшее время может совершить государственный визит в Южную Корею и Японию.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ближайшее время может совершить государственный визит в Южную Корею и Японию. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов.
«Есть планы по развитию отношений с ЕС, в ближайшее время готовятся визиты в Южную Корею и Японию», — сообщил министр журналистам международного
В этом году, по словам Камилова, ожидается очередной приезд в Узбекистан главы европейской дипломатии Федерики Могерини, которая примет участие в международной конференции высокого уровня «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и процветания».
«На международную конференцию, которая состоится в ноябре в Самарканде ожидается визит Федерики Могерини. Состоится двусторонняя встреча (с президентом Шавкатом Мирзиёевым — прим.). На повестке дня у нас предложения ряду европейских стран от имени президента. Сейчас работаем над этими предложениями», — сказал Камилов.