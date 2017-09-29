Шавкат Мирзиёев планирует посетить Южную Корею и Японию

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ближайшее время может совершить государственный визит в Южную Корею и Японию. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов.

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«Есть планы по развитию отношений с ЕС, в ближайшее время готовятся визиты в Южную Корею и Японию», — сообщил министр журналистам международного пресс-клуба. Однако он не стал уточнять повестку переговоров и дату зарубежных поездок главы Узбекистана.

В этом году, по словам Камилова, ожидается очередной приезд в Узбекистан главы европейской дипломатии Федерики Могерини, которая примет участие в международной конференции высокого уровня «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и процветания».