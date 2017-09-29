Восстановительные работы на котельной мясокомбината «Иркутский» идут в штатном режиме

Источник: admirk.ru

Градоначальник поблагодарил сотрудников предприятия за труд, который они приложили, чтобы в домах жителей Ленинского округа появилось отопление. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе администрации Иркутска.

Большое спасибо за то, что вы приложили максимум усилий, чтобы эта котельная заработала, в том числе от имени всех жителей, которые сегодня получают тепло в свои дома. Дмитрий Бердников

Заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова заявила, что 21 человек был уволен с работы, когда собственник предприятия отказался обслуживать котельную. Сейчас все они восстановлены на своих рабочих местах и трудоустроены в муниципальное предприятие «ТЭСИ».

Напомним, в мае текущего года собственник остановил работу котельной в поселке Жилкино после окончания отопительного сезона, прекратив, в том числе, подачу горячей воды. По просьбе администрации города Иркутска горячее водоснабжение в Жилкино взяло на себя ЗАО «Байкалэнерго». В ходе переговоров с администрацией по вопросу передачи котельной в управление муниципалитета собственник сначала предлагал городу выкупить предприятие за 27 млн рублей, затем арендовать котельную за 800 тысяч рублей в месяц. В итоге администрации удалось договориться с собственниками имущества о передаче котельной по обоснованной тарифом стоимости в 134 тысячи рублей в месяц.