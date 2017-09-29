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16:13 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Восстановительные работы на котельной мясокомбината «Иркутский» идут в штатном режиме

Работы на котельной мясокомбината «Иркутский» в Жилкино идут в штатном режиме. Глава города Дмитрий Бердников встретился с коллективом предприятия.

Источник: admirk.ru

Градоначальник поблагодарил сотрудников предприятия за труд, который они приложили, чтобы в домах жителей Ленинского округа появилось отопление. Об этом ИА IrkutskMedia рассказали в пресс-службе администрации Иркутска.

Большое спасибо за то, что вы приложили максимум усилий, чтобы эта котельная заработала, в том числе от имени всех жителей, которые сегодня получают тепло в свои дома.
Дмитрий Бердников

Заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова заявила, что 21 человек был уволен с работы, когда собственник предприятия отказался обслуживать котельную. Сейчас все они восстановлены на своих рабочих местах и трудоустроены в муниципальное предприятие «ТЭСИ».

Напомним, в мае текущего года собственник остановил работу котельной в поселке Жилкино после окончания отопительного сезона, прекратив, в том числе, подачу горячей воды. По просьбе администрации города Иркутска горячее водоснабжение в Жилкино взяло на себя ЗАО «Байкалэнерго». В ходе переговоров с администрацией по вопросу передачи котельной в управление муниципалитета собственник сначала предлагал городу выкупить предприятие за 27 млн рублей, затем арендовать котельную за 800 тысяч рублей в месяц. В итоге администрации удалось договориться с собственниками имущества о передаче котельной по обоснованной тарифом стоимости в 134 тысячи рублей в месяц.

На основании постановления мэра Иркутска МУП «ТЭСИ» взяло на себя обязательства по подготовке котельной к эксплуатации в отопительном периоде 2017−2018 годов и выводе оборудования котельной в нормальный технологический режим работы. Сейчас предприятие находится в рабочем состоянии, параметры теплоснабжения поддерживаются на необходимом уровне, все потребители котельной подключены к системе теплоснабжения. До момента подключения основных систем отопительного предприятия бывшего мясокомбината 34 дома жилого сектора и четыре соцобъекта отапливались по временной схеме ресурсами ЗАО «Байкалэнерго».

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