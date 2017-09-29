Мирзиёев урегулировал биржевую и выставочно-ярмарочную торговлю

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об урегулировании биржевой и выставочно-ярмарочной торговли.

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Согласно тексту документа, через расчетно-клиринговые палаты бирж и ярмарок могут осуществляться расчеты только по сделкам, прошедшим регистрацию на биржах и ярмарках.

Кроме того, запрещается проведение операций по уступке денежного требования с использованием средств, находящихся на счетах в расчетно-клиринговых палатах бирж и ярмарок.