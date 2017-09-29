Мирзиёев урегулировал биржевую и выставочно-ярмарочную торговлю
Мирзиёев принял новые меры для формирования прозрачных механизмов осуществления взаиморасчетов по биржевым и
Мирзиёев принял новые меры для формирования прозрачных механизмов осуществления взаиморасчетов по биржевым и
ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление об урегулировании биржевой и
Согласно тексту документа, через
Кроме того, запрещается проведение операций по уступке денежного требования с использованием средств, находящихся на счетах в
Также средства, зачисленные на счет