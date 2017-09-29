Дубровский назначил замруководителя постпредства Челябинской области при Правительстве РФ
Губернатор Борис Дубровский назначил заместителя руководителя постоянного представительства Челябинской области при Правительстве Российской Федерации.
Губернатор Борис Дубровский назначил заместителя руководителя постоянного представительства Челябинской области при Правительстве Российской Федерации.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.
Им стал Илья Нутельс.
«Назначить Нутельса Илью Александровича заместителем руководителя Постоянного Представительства Челябинской области при Правительстве Российской Федерации», — говорится в тексте документа.