Эдхам Акбулатов прокомментировал отставку губернатора Красноярского края
Это событие стало для главы Красноярска такой же неожиданностью, как и для многих.
Это событие стало для главы Красноярска такой же неожиданностью, как и для многих.
Глава Красноярска Эдхам Акбулатов прокомментировал для журналистов «АиФ-Красноярск» ситуацию, сложившуюся в Красноярском крае в связи с отставкой губернатора Виктора Толоконского.
«Отставка стала неожиданностью. Казалось, что предпосылок для этого нет. Однако надо принимать решения, которые есть, и работать в рамках возникающих ограничений. Персоналии комментировать не буду. Будет назначен исполняющий обязанности — будем с ним работать. Это же не частная лавочка, решение президента нужно исполнять», — сказал мэр.
Напомним, в среду, 27 сентября, губернатор Виктор Толоконский объявил об отставке. На следующий день он улетел в Новосибирск. Между тем на сайте Кремля до сих пор нет официального приказа об отставке губернатора Красноярского края и назначении исполняющего обязанности. Выборы следующего губернатора состоятся в сентябре 2018 года.