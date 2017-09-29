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16:24 (мск), источник: АиФ Красноярск

Эдхам Акбулатов прокомментировал отставку губернатора Красноярского края

Это событие стало для главы Красноярска такой же неожиданностью, как и для многих.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов прокомментировал для журналистов «АиФ-Красноярск» ситуацию, сложившуюся в Красноярском крае в связи с отставкой губернатора Виктора Толоконского.

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«Отставка стала неожиданностью. Казалось, что предпосылок для этого нет. Однако надо принимать решения, которые есть, и работать в рамках возникающих ограничений. Персоналии комментировать не буду. Будет назначен исполняющий обязанности — будем с ним работать. Это же не частная лавочка, решение президента нужно исполнять», — сказал мэр.

Напомним, в среду, 27 сентября, губернатор Виктор Толоконский объявил об отставке. На следующий день он улетел в Новосибирск. Между тем на сайте Кремля до сих пор нет официального приказа об отставке губернатора Красноярского края и назначении исполняющего обязанности. Выборы следующего губернатора состоятся в сентябре 2018 года.

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