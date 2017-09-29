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16:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Башкирский язык защитит специальная рабочая группа

В ее состав войдут члены Общественной палаты, представители культуры и преподаватели.

28 сентября прошло первое заседание рабочей группы по мониторингу реализации законов в сфере языковой деятельности. Информация появилась на сайте Общественной палаты Башкирии.

На первом заседании группы утвердили ее состав, определили порядок проведения общественного мониторинга и определение его результатов. Члены группы утвердили цели и задачи работы. В частности, это оценка языковой ситуации в регионе, анализ общественного мнения и оценка действий власти. Кроме того, состав группы будет следить за факторами, которые могут вызвать проблемы в сфере реализации языковой политики.

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