Башкирский язык защитит специальная рабочая группа

На первом заседании группы утвердили ее состав, определили порядок проведения общественного мониторинга и определение его результатов. Члены группы утвердили цели и задачи работы. В частности, это оценка языковой ситуации в регионе, анализ общественного мнения и оценка действий власти. Кроме того, состав группы будет следить за факторами, которые могут вызвать проблемы в сфере реализации языковой политики.