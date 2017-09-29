Башкирский язык защитит специальная рабочая группа
В ее состав войдут члены Общественной палаты, представители культуры и преподаватели.
В ее состав войдут члены Общественной палаты, представители культуры и преподаватели.
28 сентября прошло первое заседание рабочей группы по мониторингу реализации законов в сфере языковой деятельности. Информация появилась на сайте Общественной палаты Башкирии.
На первом заседании группы утвердили ее состав, определили порядок проведения общественного мониторинга и определение его результатов. Члены группы утвердили цели и задачи работы. В частности, это оценка языковой ситуации в регионе, анализ общественного мнения и оценка действий власти. Кроме того, состав группы будет следить за факторами, которые могут вызвать проблемы в сфере реализации языковой политики.