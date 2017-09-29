Антон Алиханов официально стал губернатором Калининградской области

Источник: Калининград.Ru

Помимо депутатов и членов правительства на торжественном мероприятии присутствовали полпред президента в СЗФО Николай Цуканов, сенатор Олег Ткач, бывший губернатор Владимир Егоров и другие представители истеблишмента.

Выборы губернатора Калининградской области прошли 10 сентября. В них приняли участие 315 337 человек, явка составила 39,35%. За Алиханова проголосовало 81,06% избирателей (255 491).

Антон Алиханов родился 17 сентября 1986 года. Он окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов РФ по специальностям «финансы и кредит» и «юриспруденция», имеет учёную степень кандидата экономических наук.

С 2010 года Алиханов работал в Министерстве юстиции РФ, с 2013-го перешёл на госслужбу в Министерство промышленности и торговли РФ. Перед переездом в Калининградскую область он несколько месяцев исполнял обязанности директора Департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга России.