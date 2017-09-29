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16:59 (мск), источник: Калининград.Ru

Антон Алиханов официально стал губернатором Калининградской области

В пятницу, 29 сентября, Антон Алиханов официально вступил в должность губернатора. Инаугурация прошла в Драматическом театре в рамках внеочередного заседания Облдумы.

Источник: Калининград.Ru

Помимо депутатов и членов правительства на торжественном мероприятии присутствовали полпред президента в СЗФО Николай Цуканов, сенатор Олег Ткач, бывший губернатор Владимир Егоров и другие представители истеблишмента.

Выборы губернатора Калининградской области прошли 10 сентября. В них приняли участие 315 337 человек, явка составила 39,35%. За Алиханова проголосовало 81,06% избирателей (255 491).

Антон Алиханов родился 17 сентября 1986 года. Он окончил Всероссийскую государственную налоговую академию Министерства финансов РФ по специальностям «финансы и кредит» и «юриспруденция», имеет учёную степень кандидата экономических наук.

С 2010 года Алиханов работал в Министерстве юстиции РФ, с 2013-го перешёл на госслужбу в Министерство промышленности и торговли РФ. Перед переездом в Калининградскую область он несколько месяцев исполнял обязанности директора Департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности Минпромторга России.

В 2015 году Антон Алиханов переехал в Калининградскую область и занял пост вице-премьера. В октябре 2016 года Владимир Путин назначил его врио губернатора.

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