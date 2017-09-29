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17:49 (мск), источник: Интерфакс

Вашингтон приостановил выдачу американских виз на Кубе

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU — США на неопределенный срок приостановили выдачу виз на Кубе, сообщает Associated Press со ссылкой на источники. По информации агентства, это было сделано в связи с так называемыми «атаками» на американских дипломатов.

Источник: Reuters
Сообщается также, что США рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок на Кубу, а примерно 60% консульских сотрудников предписано покинуть островное государство.

Новый период охлаждения отношений между Вашингтоном и Гаваной связан с проблемами со здоровьем, выявленными как минимум у 21 сотрудника американской дипмиссии. В Госдепе США заявили, что работники стали жертвами «акустической атаки».

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Теперь же, сообщает AP, американские власти предупреждают, что граждане США стали жертвами таких атак не только в зданиях дипведомства, но и в отелях. Хотя о пострадавших туристах не сообщалось, в Вашингтоне не исключают, что и приехавшие на отдых могут подвергнуться нежелательному воздействию.

Первые жалобы дипломатов на необъяснимые проблемы со здоровьем появились около года назад. Следователи до сих пор не знают, как объяснить потерю слуха или серьезные повреждения головного мозга.

Ранее в Госдепе предпочитали называть эти случаи «инцидентами», теперь же в ведомстве заявляют о целенаправленных атаках на сотрудников.

Гавана официально отвергала все подозрения.

Сообщается также, что госсекретарь Рекс Тиллерсон рассматривал возможность полностью прекратить работу посольства США на Кубе.

Кубинцы смогут подавать заявления на американские визы в соседних странах. США прекратят направлять на Кубу официальные делегации, все переговоры будут проходить в Вашингтоне.

Дело об акустических атаках: Куба предостерегла США от поспешных выводов
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27 сентября© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
В Н
У Трампа очередные галюцинации пошли-,,курит'' что ли?
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