Вашингтон приостановил выдачу американских виз на Кубе

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Сообщается также, что США рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок на Кубу, а примерно 60% консульских сотрудников предписано покинуть островное государство.

Новый период охлаждения отношений между Вашингтоном и Гаваной связан с проблемами со здоровьем, выявленными как минимум у 21 сотрудника американской дипмиссии. В Госдепе США заявили, что работники стали жертвами «акустической атаки».

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Теперь же, сообщает AP, американские власти предупреждают, что граждане США стали жертвами таких атак не только в зданиях дипведомства, но и в отелях. Хотя о пострадавших туристах не сообщалось, в Вашингтоне не исключают, что и приехавшие на отдых могут подвергнуться нежелательному воздействию.

Первые жалобы дипломатов на необъяснимые проблемы со здоровьем появились около года назад. Следователи до сих пор не знают, как объяснить потерю слуха или серьезные повреждения головного мозга.

Ранее в Госдепе предпочитали называть эти случаи «инцидентами», теперь же в ведомстве заявляют о целенаправленных атаках на сотрудников.

Гавана официально отвергала все подозрения.

Сообщается также, что госсекретарь Рекс Тиллерсон рассматривал возможность полностью прекратить работу посольства США на Кубе.