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17:22 (мск), источник: Informburo.kz

Из «Нур Отана» исключили заподозренную в сводничестве экс-депутата маслихата Рудного

25-летняя девушка в партии с 2012 года и исключена за дискредитирующие «Нур Отан» действия.

Источник: Informburo.kz

Экс-депутат маслихата города Рудный Юлия Каралаш 22 сентября исключена из рядов партии «Нур Отан», сообщил заместитель председателя Костанайского филиала партии Алмат Досмухамедов.

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«22 сентября 2017 года на заседании бюро политического совета районного филиала “ССГПО” Костанайской области партии “Нур Отан” Юлия Каралаш была исключена из рядов партии “Нур Отан” за действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб её интересам», — говорится в ответе на запрос.

Источник: Informburo.kz

Таким образом, Костанайский областной филиал партии «Нур Отан» первым официально подтвердил, что депутат рудненского маслихата подозревается в уголовном преступлении.

В ДВД Костанайской области ранее говорили только о том, что расследуют три факта сводничества, но информацию о том, что в досудебном расследовании фигурирует депутат, подтверждать отказывались.

25 сентября в рудненском маслихате тоже обтекаемо высказались об отставке депутата.

«Личную жизнь и прочее мы не отсматриваем, мы таких фактов не замечали. Сама депутат уже написала заявление о досрочном прекращении своих обязанностей депутатских, нам поступило представление, на основании которого решением маслихата на ближайшей сессии маслихата Юлию Каралаш выведут из состава депутатского корпуса», — рассказала руководитель аппарата Рудненского городского маслихата Дана Калеева в интервью телеканалу «Астана».

Экс-депутат работает в департаменте технического развития Соколовско-Сарбайского горнообогатительного объединения. С 2016 года она занималась социальными вопросами в городе.

В рудненском маслихате Юлия Каралаш была самым молодым депутатом. Средний возраст народных избранников в городе горняков — 30 лет.

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