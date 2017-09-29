Из «Нур Отана» исключили заподозренную в сводничестве экс-депутата маслихата Рудного
25-летняя девушка в партии с 2012 года и исключена за дискредитирующие «Нур Отан» действия.
25-летняя девушка в партии с 2012 года и исключена за дискредитирующие «Нур Отан» действия.
«22 сентября 2017 года на заседании бюро политического совета районного филиала “ССГПО” Костанайской области партии “Нур Отан” Юлия Каралаш была исключена из рядов партии “Нур Отан” за действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб её интересам», — говорится в ответе на запрос.
Таким образом, Костанайский областной филиал партии «Нур Отан» первым официально подтвердил, что депутат рудненского маслихата подозревается в уголовном преступлении.
В ДВД Костанайской области ранее говорили только о том, что расследуют три факта сводничества, но информацию о том, что в досудебном расследовании фигурирует депутат, подтверждать отказывались.
25 сентября в рудненском маслихате тоже обтекаемо высказались об отставке депутата.
«Личную жизнь и прочее мы не отсматриваем, мы таких фактов не замечали. Сама депутат уже написала заявление о досрочном прекращении своих обязанностей депутатских, нам поступило представление, на основании которого решением маслихата на ближайшей сессии маслихата Юлию Каралаш выведут из состава депутатского корпуса», — рассказала руководитель аппарата Рудненского городского маслихата Дана Калеева в интервью телеканалу «Астана».
В рудненском маслихате Юлия Каралаш была самым молодым депутатом. Средний возраст народных избранников в городе горняков — 30 лет.