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19:16 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Госдума проголосовала за черные списки авиапассажиров

Законопроект об ужесточении наказания для дебоширов на борту одобрен в первом чтении.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Депутаты Госудумы поддержали идею о включении авиакомпаниями в черные списки пассажиров, устроивших дебош на борту самолета. На заседании в пятницу парламентарии проголосовали за принятие соответствующих поправок в первом чтении.

Законопроект дает авиакомпаниям право самостоятельно составлять «стоп-листы» хулиганов, сейчас такая возможность у перевозчика есть только по решению суда.

В правозащитной среде опасаются, что поправка приведет к нарушению прав граждан.

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Депутаты поддержали идею дать авиакомпаниям право самостоятельно решать, допускать ли скопрометировавших себя ранее пассажиров на борт. Согласно принятому в первом чтении законопроекту, копия постановления о назначении административного наказания за «невыполнение лицом, находящимся на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна» подлежит направлению перевозчику, на борту воздушного судна которого было совершено данное административное правонарушение. Сейчас авиаперевозчик не может внести пассажира в «стоп-лист» без решения суда. Внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях возможно только с помощью отдельного законопроекта.

Госдума рассматривает целый пакет документов, касающихся появления черных списков для авиадебоширов. В частности, депутаты предлагают создать в России «единый реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена».

Предполагается, что в него войдут граждане, нарушившие «правила поведения на борту» и создавшие «угрозу безопасности полета, жизни и здоровью других лиц».

Формировать черный список авиакомпании будут самостоятельно. Именно для упрощения этой процедуры и необходим поддержанный в пятницу парламентариями законопроект.

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После того как гражданина внесут в реестр, ему будет отказано в праве покупки авиабилета в течение трех лет. Единый реестр публикуется на сайте Росавиации и обязателен для применения всеми авиакомпаниями — независимо от того, совершают они полеты только по территории России или за ее пределами.

Как сообщал «Ъ» 15 сентября, Минюст подготовил поправки, предполагающие для хулиганов на борту значительное увеличение штрафов. Действующий штраф за невыполнение требований командира воздушного судна предлагается повысить фактически в десять раз — до 40 тыс. руб. При этом мелкое хулиганство на транспорте, считают в ведомстве, должно караться отдельными штрафами — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.— из-за «высокой общественной опасности».

«Нельзя позволять авиакомпаниям или кому бы то ни было лишать граждан их прав без решения суда. Это очень опасный путь», — сказал «Ъ» председатель общественной организации «Союз пассажиров» Кирилл Янков. По его словам, самостоятельное право формировать черные списки может привести к тому, что авиакомпании будут «злоупотреблять этим», полагаясь только на решение экипажа: «Командир экипажа напишет докладную записку, и человека включат в реестр без всяких разбирательств. Мы выступаем за то, чтобы это было возможно только по решению суда».

Анна Макеева

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