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18:27 (мск), источник: ТАСС

Порошенко поручил подать иск против РФ из-за строительства Крымского моста

Об это заявил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко, не уточнив подробности поручения.

Источник: ИТАР-ТАСС

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Российскую Федерацию из-за экологического вреда от строительства Крымского моста. Об этом в пятницу в Twitter написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

«Президент [Петр Порошенко] поручил подать в суд на Россию из-за экологического вреда от строительства Керченского моста», — написал Цеголко, не уточнив подробности поручения главы государства.

Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что Киев готовит иск в отношении введенных Россией ограничений судоходства в Керченском проливе.

Россия начала работы по строительству моста в Крым в феврале 2016 года. Уже установлены арочные пролетные строения — самые габаритные элементы моста. Ранее Минтранс РФ отмечал, что ограничения будут минимальными и не окажут существенного влияния на проход судов.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Зоя Любимова
Порося от твоего запаха уже вся территория Украины будет признана зоной экологического, уже и до Крыма доходит.
бедствия.
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