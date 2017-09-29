Порошенко поручил подать иск против РФ из-за строительства Крымского моста

Источник: ИТАР-ТАСС

КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Российскую Федерацию из-за экологического вреда от строительства Крымского моста. Об этом в пятницу в Twitter написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

«Президент [Петр Порошенко] поручил подать в суд на Россию из-за экологического вреда от строительства Керченского моста», — написал Цеголко, не уточнив подробности поручения главы государства.

Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что Киев готовит иск в отношении введенных Россией ограничений судоходства в Керченском проливе.