Порошенко поручил подать иск против РФ из-за строительства Крымского моста
Об это заявил
Об это заявил
КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Российскую Федерацию
«Президент [Петр Порошенко] поручил подать в суд на Россию
Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что Киев готовит иск в отношении введенных Россией ограничений судоходства в Керченском проливе.
Россия начала работы по строительству моста в Крым в феврале 2016 года. Уже установлены арочные пролетные строения — самые габаритные элементы моста. Ранее Минтранс РФ отмечал, что ограничения будут минимальными и не окажут существенного влияния на проход судов.
бедствия.