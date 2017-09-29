Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за Крымского моста

Источник: Reuters

«Президент поручил подать в суд на РФ из-за экологического ущерба», — написал он.

5 сентября представитель так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым (подразделение Генпрокуратуры Украины, располагается в Киеве) Гюндуз Мамедов заявил, что ущерб Украины от строительства Россией Крымского моста составляет 10 миллиардов гривен (22 миллиарда рублей). «Нами готовится назначение эколого-инженерной экспертизы», — подчеркнул он.

В мае представители Генеральной прокуратуры Украины заявили, что строительство Крымского моста может привести к региональной экологической катастрофе.