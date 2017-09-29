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20:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Зачем Навальный идет на обострение

Оппозиционер собирался провести в Нижнем Новгороде не разрешенный властями митинг.

Источник: Reuters

Алексея Навального задержали в подъезде его дома в тот момент, когда он собирался на железнодорожный вокзал. В пятницу он планировал на поезде приехать в Нижний Новгород, чтобы провести очередной митинг из своего «предвыборного» турне. Алексей Навальный, напомним, анонсировал свое выдвижение в президенты России. И несмотря на то, что официально кампания еще не началась (да и принять участие в ней он вряд ли сможет из-за двух судимостей — об этом ЦИК высказывался предельно ясно), уже вовсю агитирует за свою кандидатуру.

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При этом после не очень многочисленных митингов на Дальнем Востоке, штаб Навального выбрал другую тактику — согласовывать митинги оптом сразу в нескольких городах. В пятницу, к примеру, Навальному и Ко были разрешены акции в Питере, Курске и Челябинске. А всего на эти выходные ему согласованы митинги сразу в девяти городах. Но он выбирает только те, где разрешения не получены. Ведь хайп с ОМОНом и автозаками куда фотогеничнее скучной картинки со «встречи с избирателями».

В Нижнем Новгороде власти оппозиционное мероприятие не разрешили, несколько раз предупредив горожан, что любые сборища под знаменами Навального будут считаться несанкционированными. Однако Алексей продолжал вести себя так, словно все необходимые разрешения у него на руках и призывал нижегородцев прийти на митинг. Собственно, как заявили в МВД, за «неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии» он и был задержан. При этом продолжал через соцсети зазывать сторонников на местную площадь Маркина.

Главу штаба Навального Леонида Волкова тем временем задержали в Нижнем Новгороде — за «повторное нарушение порядка организации митингов» (его шефу вменяют эту же статью КОАП). Решение о наказании будет принимать суд. Если «кандидата в президенты» отправят отбывать административный арест, то вину за срыв «предвыборного» турне он несомненно возложит на власть. И такой исход для человека, который ставит на громкий скандал вместо скучной политики, станет самым удачным.

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