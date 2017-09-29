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22:07 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

С. Собянин уволил главу управы Гагаринского района О. Белягину

Мэр Москвы подписал распоряжение об освобождении от должности главы управы Гагаринского района Ольги Белягиной.

Источник: Reuters

Соответствующий документ размещен на сайте мэра и правительства Москвы.

«Освободить О. Белягину от замещаемой должности главы управы Гагаринского района Москвы и уволить с госу­дарственной гражданской службы Москвы по собственной инициативе», — говорится в документе.

Белягина занимала указанную должность с 24 декабря 2015 г.

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