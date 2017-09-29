С. Собянин уволил главу управы Гагаринского района О. Белягину
Мэр Москвы подписал распоряжение об освобождении от должности главы управы Гагаринского района Ольги Белягиной.
Мэр Москвы подписал распоряжение об освобождении от должности главы управы Гагаринского района Ольги Белягиной.
Соответствующий документ размещен на сайте мэра и правительства Москвы.
«Освободить О. Белягину от замещаемой должности главы управы Гагаринского района Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы по собственной инициативе», — говорится в документе.
Белягина занимала указанную должность с 24 декабря 2015 г.