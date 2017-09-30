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01:49 (мск), источник: Lenta.Ru

США назвали дату начала действия новых санкций против России

Ограничения на финансирование российских банков и компаний нефтегазового сектора на основании нового американского закона о санкциях вступят в силу с 28 ноября. Об этом сообщается на сайте минфина США.

Источник: AP 2017

Законом, принятым Конгрессом и подписанным президентом Дональдом Трампом, сокращается максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 60 дней.

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«Предыдущие версии Директивы 1 запрещали те же самые действия, но со сроком займа более 90 дней (версия от 16 июля 2014 года) и 30 дней (версия от 12 сентября 2014 года)», — говорится в сообщении. Отныне срок сокращается до 14 дней.

Срок финансирования компаний энергетического сектора России, которые попали в санкционный список, согласно обновленной версии Директивы 2 от 29 сентября 2017 года, сокращается с 90 дней (что предусматривалось версией директивы от 16 июля 2014-го) до 60.

Директива 1 регламентирует ограничения финансирования банковского сектора России, Директива 2 — ограничения энергетического сектора.

Трамп подписал закон о новых ограничительных мерах в отношении России 2 августа.

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
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Любовь Седина.
Молодцы.Зарвавшегося царька на место ставить нужно.Но ему то зубы на полку не класть,а по нам шарахнет....
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