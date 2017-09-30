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03:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина обвинила Россию в размещении войск в Белоруссии

Россия после учений «Запад-2017» оставила в Белоруссии свои войска, заявил в интервью Reuters начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, Россия занизила первоначальное количество направленных в Белоруссию военнослужащих и вывела из Белоруссии их небольшую часть.

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«У нас была информация, что они вывели лишь несколько единиц из заявленных 12 500 военнослужащих, из которых 3000 российские, но их было значительно больше», — отметил Муженко.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2017» прошли с 14 по 20 сентября. В них было задействовано до 12,7 тысячи военнослужащих, до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники. Аналогичные совместные маневры проводились в 2009 и 2013 годах.

Украинские и прибалтийские политики неоднократно выражали озабоченность в связи с маневрами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил о том, что были даны гарантии возвращения российского военного контингента, участвовавшего в учениях, из Белоруссии в места постоянной дислокации в России.

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