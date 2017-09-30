Трамп поручил Тиллерсону заниматься санкциями против России

Госсекретарю пручена работа над закреплением санкций, введенных администрацей бывшего президента США Барака Обамы из-за конфликта на Украине. Также Тиллерсон займется статьями закона о санкциях, связанных с кибератаками на политические организации США. Глава госдепа будет принимать решения об отказе в выдаче виз тем, кто «наносят ущерб кибербезопасности лиц, демократических институтов или правительств, действуя от имени российских властей», говорится в документе.



Другими аспектами санкций займутся министр финансов США Стивен Мнучин — ему, в частности, поручены санкции, которые вводятся за распространение коррупции в России, — и глава разведки Дэн Коутс.