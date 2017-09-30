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05:37 (мск), источник: Интерфакс

Трамп поручил Тиллерсону заниматься санкциями против России

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп распределил полномочия по ведению санкций против России, КНДР и Ирана. Как заявлено в президентском меморандуме, антироссийские санкции будет курировать госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Источник: AP 2017

Госсекретарю пручена работа над закреплением санкций, введенных администрацей бывшего президента США Барака Обамы из-за конфликта на Украине. Также Тиллерсон займется статьями закона о санкциях, связанных с кибератаками на политические организации США. Глава госдепа будет принимать решения об отказе в выдаче виз тем, кто «наносят ущерб кибербезопасности лиц, демократических институтов или правительств, действуя от имени российских властей», говорится в документе.

Другими аспектами санкций займутся министр финансов США Стивен Мнучин — ему, в частности, поручены санкции, которые вводятся за распространение коррупции в России, — и глава разведки Дэн Коутс.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Александр Борбоев
А орден из рук Путина, обязан отработать...
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