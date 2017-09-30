Российской военной операции в Сирии исполнилось два года. Обобщение

Источник: РИА "Новости"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU — Два года назад, 30 сентября 2015 года, Россия приняла решение принять участие в операции по борьбе с боевиками «Исламского государства» (запрещена в России) и ряда других террористических группировок. Началу российской операции предшествовала просьба о помощи к президенту РФ со стороны главы Сирии Башара Асада. Владимир Путин, в соответствии с законом, обратился за разрешением на применение Вооруженных Сил России за пределами страны. После его получения российская авиация направилась на сирийскую авиабазу «Хмеймим», где размещается по сегодняшний день.

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Первые точечные авиаудары были нанесены по позициям ИГИЛ 30 сентября. С моря с первых дней операции поддержку летчикам и сирийским военным начали оказывать российские моряки. Корабельная ударная группа 7 октября нанесла удар по позициям и объектам боевиков новейшими крылатыми ракетами «Калибр-НК», для которых это стало первым боевым применением.

За прошедшие два года, согласно данным Минобороны РФ, было нанесено поражение свыше 96 тысячам различных целей, из них более 53 тысяч — скопления боевиков.

За тот же период были нанесены успешные удары по более чем 17 тысячам опорным пунктам террористов, 8 тысячам командным и управленческим пунктам, почти 7 тысячам складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

Кроме того, повреждено или уничтожено свыше 970 полевых лагерей и лагерей подготовки, более 200 подконтрольных террористам нефтяных месторождений и нефтегазовых комплексов, почти 200 нефтеперерабатывающих заводов и нефтяных станций, свыше 130 станций перекачки топлива и колонны топливозаправщиков.

Количество вылетов российской авиации за два года превысило 30,5 тысяч вылетов, в ходе которых летчики нанесли свыше 92 тысяч авиаударов.

Под контролем террористов ИГИЛ остается менее 13% территории Сирии, при этом в Минобороны РФ регулярно подчеркивают, что операция в Сирии будет идти до полного уничтожения террористических организаций ИГИЛ и «Джебхат-ан-Нусра» (запрещены в России).

Кроме того, в ходе сирийской операции сотрудники Международного противоминного центра (МПЦ) Вооруженных Сил РФ разминировали почти 5,3 тысячи гектаров территории Сирии, российскими саперами обезврежено более 60 тысяч взрывоопасных предметов.

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Помимо авиации и флота, в Сирии, как неоднократно заявляли представители российского Генштаба, работают российские Силы специальных операций, которые решают задачи по ликвидации главарей террористов, уничтожению критически важных объектов противника и корректировке ударов нашей авиации.

В августе 2017 года замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявил на пресс-конференции, что Россия «обкатала» в Сирии практически все новинки отечественного ВПК — более 600 образцов, при этом от ряда образцов пришлось отказаться, так как они не выдержали предъявленных требований.

Глава «Рособоронэкспорта» (входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Михеев в августе на форуме «Армия-2017» заявил, что сирийская операция позволила сделать скачок и в работе над перспективными вооружениями.

Наши конструкторские бюро на базе гособоронзаказа и опыта применения российских комплексов в Сирии сформировали облики развития наших оружейных комплексов. Александр Михеев Глава «Рособоронэкспорта»

Начальник Департамента безопасности «Рособоронэкспорта» Валерий Варламов в мае нынешнего года заявил «Интерфаксу-АВН», что российские вооружения и военная техника в ходе операции в Сирии показали себя как надёжное, качественное и безотказное оружие.

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«Естественно, это не могло быть не замеченным иностранными заказчиками, и, соответственно, увеличилось количество запросов в “Рособоронэкспорт” по образцам, применяемым в ходе операции», — сказал В. Варламов.

Комментируя прошедшие с начала российской операции в Сирии два года, первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил «Интерфаксу», что об успехах российских войск в Сирии можно судить как минимум по территории, освобожденной за два года от террористов.

«Если сравнить карту САР по состоянию на 30 сентября 2015 года с нынешней, то картина свидетельствует о том, что территория, удерживаемая террористическими организациями, все меньше. Можно прогнозировать, что в скором времени вся земля Сирии будет освобождена от террористов и народ этой страны вернется к спокойной жизни», — сказал Красов.

Он подверг критике действия западных стран в вопросе борьбы с международным терроризмом.

«Что бы ни говорили наши западные оппоненты, а я напомню, что западная коалиция в 2011 году начала свою “борьбу” с террористическими организациями, давайте сравним ее с борьбой правительственных войск, поддерживаемых нашими ВКС и нашими друзьями и партнерами из Ирана. Картина неприглядная», — сказал Красов.

Действия российских военных он назвал ответственными и высокопрофессиональными, отметив, что президент РФ поставил задачу дать возможность народу САР вернуться к мирной жизни.

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Красов считает, что гражданскую войну в Сирии можно остановить путем переговоров.

«Говоря о народе Сирии, я имею в виду и тех граждан, которые поддерживают президента, и существующую в стране оппозицию. Они должны сесть за стол переговоров и обсудить свое будущее. Большой толчок в этом процессе дали астанинские переговоры, которые стали возможны не без участия России», — сказал А. Красов.

В свою очередь, глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов напомнил, что российские власти называли целью нашей операции — уничтожение террористов, приехавших воевать в Сирию из России и стран постсоветского пространства.

«Мне трудно понять, как бомбя с воздуха можно определить, откуда они пришли. При этом количество террористов, в том числе из бывшего СССР, почему-то не уменьшается, а все время растёт», — сказал Арбатов «Интерфаксу».

По его мнению, одной из целей российского участия является сохранение у власти Б. Асада, однако это не позволит решить проблему целостности Сирии.

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«Вернуть Сирию под контроль Асада сомнительно, потому что часть территории он контролирует, она благодаря наступательным операциям расширилась, но очень большие зоны в Сирии не контролируются», — сказал Арбатов.

Попытка вытеснить из Сирии оппозицию и курдов, по его мнению, превратит страну в «новый Афганистан, и мы оттуда никогда не выйдем».

«Цель уничтожить там террористов, чтобы они не вернулись, не достигнута и думаю, достигнута не будет. Даже если ИГИЛ и “Джебхат-ан-Нусра” потерпят очень серьезное поражение, они переместятся на север Африки, в Афганистан, из Афганистана в Центральную Азию, а оттуда и в Россию на Северный Кавказ», — сказал эксперт.

Касаясь проблемы гражданской войны в Сирии, он заявил, что режим Асада падет, если Россия в будущем выведет свои войска.

«Если Россия останется, режим Асада скорее всего не падет, но война будет продолжаться, потери и огромные затраты будут расти. По разным подсчетам, за прошедшие два года от 100 до 200 млрд рублей потрачено на эту войну, это очень большие деньги, если учесть, что годовой бюджет РАН — 80 млрд,» — сказал Арбатов.

По его мнению, в нынешнем виде Сирия как государство не удастся сохранить из-за глубокого политического конфликта.

«Мира можно достичь только путём раздела Сирии на зоны влияния курдов, сирийской оппозиции и правительства Асада. Мне кажется, что после такой войны объединить всех их в коалиционное правительство было бы очень трудно», — сказал Арбатов.