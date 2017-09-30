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08:01 (мск), источник: РИА Новости

Врио главы Красноярского края будет участвовать в губернаторских выборах

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Назначенный в пятницу временно исполняющим обязанности главы Красноярского края спикер регионального заксобрания Александр Усс заявил в субботу, что будет участвовать в выборах главы региона.

Источник: Пресс-служба Президента России

Губернатор региона Виктор Толоконский объявил о своей отставке в среду на внеплановом совещании с кабмином и депутатами. В пятницу президент РФ Владимир Путин освободил его от должности, назначив председателя законодательного собрания края Александра Усса врио главы региона.

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«На выборы я пойду, я пришел надолго, но решать президенту и красноярцам. Но работать надо не на выборы, а на результат», — сказал Усс журналистам в аэропорту сразу после возвращения из Москвы.

По его словам, в Москве у него была короткая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что сегодня проведет ряд встреч с представителями исполнительной власти.

В понедельник полпред президента в СФО Сергей Меняйло проведет официальное представление в качестве временно исполняющего обязанности главы региона.

Среди первостепенных задач на посту врио главы региона Усс назвал уборку урожая и решение проблем дольщиков.

Усс («Единая Россия») бессменно руководит краевым парламентом с 1998 года и вновь избирался на эту должность в 2002, в 2007, в 2011 и в 2016 годах.

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 Врио главы Красноярского края будет участвовать в губернаторских выборах
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