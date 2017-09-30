Назарбаев дал распоряжения по подготовке к празднованию 20-летия Астаны

Об этом говорится в распоряжении главы государства. Также Президент распорядился утвердить концепцию празднования 20-летия столицы Республики Казахстан — города Астаны «Ел жүрегі — Астана», положение о комиссии и состав комиссии. Правительству Республики Казахстан совместно с акимами городов Астаны и Алматы, областей поручено в двухмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 20-летия столицы Республики Казахстан — города Астаны, а также обеспечить своевременное финансирование.