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08:52 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев дал распоряжения по подготовке к празднованию 20-летия Астаны

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил образовать комиссию в целях подготовки и проведения празднования 20-летия столицы Республики Казахстан — города Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

Источник: Tengrinews

Об этом говорится в распоряжении главы государства. Также Президент распорядился утвердить концепцию празднования 20-летия столицы Республики Казахстан — города Астаны «Ел жүрегі — Астана», положение о комиссии и состав комиссии. Правительству Республики Казахстан совместно с акимами городов Астаны и Алматы, областей поручено в двухмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 20-летия столицы Республики Казахстан — города Астаны, а также обеспечить своевременное финансирование.

Сообщается, что контроль за исполнением настоящего распоряжения возложен на Администрацию Президента Республики Казахстан.

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