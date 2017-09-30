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09:03 (мск), источник: Sputnik.md

Канду надеется, что переговоры в формате «5+2» пройдут до конца года

В пятницу состоялось заседание парламентской платформы по консультациям и контролю за реализацией политики по реинтеграции Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду надеется, что переговоры по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» состоятся до конца этого года.

В переговорах участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в этом формате после двухлетнего перерыва прошел в начале июня 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола.

В пятницу состоялось заседание парламентской платформы по консультациям и контролю за реализацией политики по реинтеграции Молдовы. По его итогам Канду заявил на брифинге, что у Кишинева и Тирасполя есть по четыре вопроса, которые сейчас обсуждаются.

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По его словам, Тирасполь интересуют вопросы, касающиеся апостилирования дипломов, выдаваемых в Приднестровье, использования автомобилей с номерными знаками региона, телекоммуникаций и связи, а также уголовных дел. Кишинев интересуют аспекты, связанные со школами с преподаванием на латинской графике, доступом молдавских фермеров к земельным участкам, расположенным на территории Левобережья, передвижением граждан, а также сдачей в эксплуатацию моста в Гура Быкулуй.

«Эти вопросы обсуждаются на данный момент. Они станут частью повестки встреч в формате “5+2” в этом году, которые, надеемся, состоятся. Важно прийти к политическому решению. В этом контексте проведу переговоры с премьер-министром Павлом Филипом, что прийти не то чтобы к компромиссу, но, думаю, решим некоторые вопросы, чтобы переговорщики могли продвинуться и перейти к переговорам в формате “5+2”, чтобы достичь в этом году хоть какого-то результата», — сказал Канду.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдова присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдовы силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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