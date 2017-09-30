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10:06 (мск), источник: БЕЛТА

Поздравление Президента Беларуси с Днем учителя

Желаю вам счастья, крепкого здоровья, благополучия, талантливых и увлеченных учеников!

Источник: Reuters

Педагогическим работникам.

Республики Беларусь.

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем учителя.

В жизни каждого из нас есть наставники, чьи мудрость, душевная щедрость и добрый совет помогают познавать этот удивительный мир, находить нравственные и духовные ориентиры, преодолевать трудности и достигать побед.

Благородный, ответственный, требующий полной самоотдачи труд учителя всегда пользовался особым уважением. Открывая перед ребенком дверь в мир знаний, воспитывая его, вы формируете личность юного гражданина и закладываете основы будущего Беларуси.

Современная образовательная среда, как живой организм, постоянно развивается — внедряются новые технологии и методы обучения. Неизменными остаются лишь роль и авторитет педагога. Вы с честью выполняете свою важную миссию, всегда находитесь в центре общественной жизни, укрепляете идеологический фундамент нашей страны.

Убежден, ваш энтузиазм, безграничное терпение и преданность профессии найдут отклик в сердцах воспитанников и послужат достойным примером для подрастающего поколения.

Желаю вам счастья, крепкого здоровья, благополучия, талантливых и увлеченных учеников!

Александр Лукашенко.

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