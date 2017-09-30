В Госдуме разработали «закон против Навального»

Если документ будет принят, то власти смогут без решения суда блокировать сайты с нежелательным, по их мнению, контентом. Это призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в массовых мероприятиях, которые проводятся с нарушением закона, сказано в законопроекте. Кроме того, по ускоренной процедуре можно будет блокировать площадки за распространение материалов, запрещенных в России некоммерческих организаций (НКО).
Чтобы заблокировать сайт, Генпрокуратуре достаточно будет направить требование в Роскомнадзор, который исполнит это решение. Процедура разблокировки сайтов в документе не прописана.
Генпрокуратура и раньше могла блокировать сайты с нежелательным контентом, но нынешняя процедура блокировки слишком длительная и сложная, говорится в пояснительной записке. Для блокировки сайта с таким контентом, Генпрокуратура сначала должна собрать доказательства наличия незаконного контента, представить документы в суд, который уже и будет выносить решение о блокировке.
По мнению депутатов, это затратная и долгая процедура. Если сайты успевают в течение трех месяцев подать апелляцию на решение суда, процессы затягиваются на год.
Кроме того, такие поправки позволят заблокировать сайты запрещенных НКО. Сейчас в России 11 таких организации и их сайты еще доступны. В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что эти площадки используются для «дискредитации внутренней и внешней политики России, формирования негативного общественного мнения и дестабилизации в стране».
Руководитель федерального штаба Алексея Навального Леонид Волков считает этот законопроект очередным «законом против Навального». Информация о любых акциях, вроде той, что была 12 июня, может повлечь блокировку сайтов Навального, говорит он: «К тому же мы например считаем, что встреча в Нижнем Новгороде была согласованной, а власти — нет. И теперь они во внесудебном порядке получат возможность блокировать сайты. А нам придется доказывать, что акции были согласованы. В российских судах это нереально».
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин поддерживает законопроект. Многие НКО пользуются правовой лакуной и продолжают распространять информацию в рунете, то есть фактически продолжают свою деятельность в России, сказал он. Эти поправки лишат их такой возможности, считает он.
То, как бороться с нежелательным контентом в социальных сетях, депутаты Госдумы тоже уже придумали: летом они внесли на рассмотрение в нижнюю палату поправки, которые предлагают установить ответственность за отказ удалить противоправный и недостоверный контент из социальных сетей: физические лица получат штраф в размере от 3 млн до 5 млн руб., юридические лица — от 30 млн до 50 млн руб. В первую очередь речь идет об ответственности для организаторов распространения информации — операторов социальной сети, которыми могут являться физические или юридические лица.
Социальным сетям депутаты предлагают выделить сутки на то, чтобы удалить информацию, которая «явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию информацию, иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность».