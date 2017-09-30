Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посол ЕС заявил о жестком и сложном разговоре с Путиным в лифте
Любовь к соленому объяснили научно
Срочный ужин: ситуация в Сирии заставила Путина уехать к Эрдогану
Поклонская ответила посмотревшему «Матильду» Говорухину
Военнослужащий убил троих сослуживцев и сбежал с оружием
Курды хотят отделиться: Ирак пообещал ввести войска 80% населения в Иракском Курдистане пришли на референдум о независимости
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Савченко назвала версию причины взрывов боеприпасов под Винницей
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
Стали известны стартовые площадки по реновации
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
8Эрмитажные коты нашли новый дом
10:40 (мск), источник: Ведомости

В Госдуме разработали «закон против Навального»

Депутаты Юрий Швыткин («Единая Россия»), Олег Николаев («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ) предлагают ужесточить надзор в интернете. В пятницу, 29 сентября они внесли в Госдуму законопроект с поправками в закон «Об информации, информационных технологий, и о защите информации».

Источник: AFP 2017

Если документ будет принят, то власти смогут без решения суда блокировать сайты с нежелательным, по их мнению, контентом. Это призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в массовых мероприятиях, которые проводятся с нарушением закона, сказано в законопроекте. Кроме того, по ускоренной процедуре можно будет блокировать площадки за распространение материалов, запрещенных в России некоммерческих организаций (НКО).

Чтобы заблокировать сайт, Генпрокуратуре достаточно будет направить требование в Роскомнадзор, который исполнит это решение. Процедура разблокировки сайтов в документе не прописана.

Генпрокуратура и раньше могла блокировать сайты с нежелательным контентом, но нынешняя процедура блокировки слишком длительная и сложная, говорится в пояснительной записке. Для блокировки сайта с таким контентом, Генпрокуратура сначала должна собрать доказательства наличия незаконного контента, представить документы в суд, который уже и будет выносить решение о блокировке.

По мнению депутатов, это затратная и долгая процедура. Если сайты успевают в течение трех месяцев подать апелляцию на решение суда, процессы затягиваются на год.

Кроме того, такие поправки позволят заблокировать сайты запрещенных НКО. Сейчас в России 11 таких организации и их сайты еще доступны. В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что эти площадки используются для «дискредитации внутренней и внешней политики России, формирования негативного общественного мнения и дестабилизации в стране».

Руководитель федерального штаба Алексея Навального Леонид Волков считает этот законопроект очередным «законом против Навального». Информация о любых акциях, вроде той, что была 12 июня, может повлечь блокировку сайтов Навального, говорит он: «К тому же мы например считаем, что встреча в Нижнем Новгороде была согласованной, а власти — нет. И теперь они во внесудебном порядке получат возможность блокировать сайты. А нам придется доказывать, что акции были согласованы. В российских судах это нереально».

Читайте также
Украина не смогла заблокировать российские интернет-сервисы

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин поддерживает законопроект. Многие НКО пользуются правовой лакуной и продолжают распространять информацию в рунете, то есть фактически продолжают свою деятельность в России, сказал он. Эти поправки лишат их такой возможности, считает он.

То, как бороться с нежелательным контентом в социальных сетях, депутаты Госдумы тоже уже придумали: летом они внесли на рассмотрение в нижнюю палату поправки, которые предлагают установить ответственность за отказ удалить противоправный и недостоверный контент из социальных сетей: физические лица получат штраф в размере от 3 млн до 5 млн руб., юридические лица — от 30 млн до 50 млн руб. В первую очередь речь идет об ответственности для организаторов распространения информации — операторов социальной сети, которыми могут являться физические или юридические лица.

Социальным сетям депутаты предлагают выделить сутки на то, чтобы удалить информацию, которая «явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию информацию, иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность».

5 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии5
Комментарии
5
В Н
То есть если про вора говорят,что он вор-это уже станет незаконно? Классно-приехали-дальше уже ехать некуда.И какую же они прогнозируют ситуацию после этого?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
5
Комментировать
В Госдуме разработали «закон против Навального»
Солдата, стрелявшего в сослуживцев, убили при задержании
Минфин Украины призвал бороться с зависимостью страны от МВФ
Трамп назначил Тиллерсона ответственным за санкции против России
Чего добилась Россия за два года военной операции в Сирии
Источник озвучил критерии отставок губернаторов
Ассанж: в Каталонии началась первая в мире интернет-война
В России официально разрешили продавать авиабилеты без багажа
Спорт
Ушла эпоха: умерла великая фигуристка Людмила Белоусова Белоусова, двукратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка Европы и мира, выступавшая в паре с Олегом Протопоповым, скончалась в пятницу на 82-м году жизни
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
Основатель «Мортона» построит жилье в центре Праги
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь