В Госдуме разработали «закон против Навального»

Источник: AFP 2017

Если документ будет принят, то власти смогут без решения суда блокировать сайты с нежелательным, по их мнению, контентом. Это призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в массовых мероприятиях, которые проводятся с нарушением закона, сказано в законопроекте. Кроме того, по ускоренной процедуре можно будет блокировать площадки за распространение материалов, запрещенных в России некоммерческих организаций (НКО).

Чтобы заблокировать сайт, Генпрокуратуре достаточно будет направить требование в Роскомнадзор, который исполнит это решение. Процедура разблокировки сайтов в документе не прописана.

Генпрокуратура и раньше могла блокировать сайты с нежелательным контентом, но нынешняя процедура блокировки слишком длительная и сложная, говорится в пояснительной записке. Для блокировки сайта с таким контентом, Генпрокуратура сначала должна собрать доказательства наличия незаконного контента, представить документы в суд, который уже и будет выносить решение о блокировке.

По мнению депутатов, это затратная и долгая процедура. Если сайты успевают в течение трех месяцев подать апелляцию на решение суда, процессы затягиваются на год.

Кроме того, такие поправки позволят заблокировать сайты запрещенных НКО. Сейчас в России 11 таких организации и их сайты еще доступны. В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что эти площадки используются для «дискредитации внутренней и внешней политики России, формирования негативного общественного мнения и дестабилизации в стране».

Руководитель федерального штаба Алексея Навального Леонид Волков считает этот законопроект очередным «законом против Навального». Информация о любых акциях, вроде той, что была 12 июня, может повлечь блокировку сайтов Навального, говорит он: «К тому же мы например считаем, что встреча в Нижнем Новгороде была согласованной, а власти — нет. И теперь они во внесудебном порядке получат возможность блокировать сайты. А нам придется доказывать, что акции были согласованы. В российских судах это нереально».

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Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин поддерживает законопроект. Многие НКО пользуются правовой лакуной и продолжают распространять информацию в рунете, то есть фактически продолжают свою деятельность в России, сказал он. Эти поправки лишат их такой возможности, считает он.

То, как бороться с нежелательным контентом в социальных сетях, депутаты Госдумы тоже уже придумали: летом они внесли на рассмотрение в нижнюю палату поправки, которые предлагают установить ответственность за отказ удалить противоправный и недостоверный контент из социальных сетей: физические лица получат штраф в размере от 3 млн до 5 млн руб., юридические лица — от 30 млн до 50 млн руб. В первую очередь речь идет об ответственности для организаторов распространения информации — операторов социальной сети, которыми могут являться физические или юридические лица.