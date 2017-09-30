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11:28 (мск), источник: Время Воронежа

Губернатор назвал воронежский бизнес-портал бесполезным

Алексей Гордеев потребовал у чиновников ответа на предложения бизнесменов.

Губернатор Алексей Гордеев раскритиковал портал улучшения делового климата. Сайт существует «для галочки», заявил глава региона на заседании облправительства 29 сентября.

— Портал не работает, формально существует. Нам формальные вещи не нужны, — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что предприниматели перестали присылать свои жалобы и пожелания, а значит на работу сервиса нет реакции. Алексей Гордеев потребовал чиновников отвечать на претензии бизнесменов.

— Чтобы все знали, что если кто-то пожаловался на какой-то орган власти, чиновника, то есть реакция, есть разбор полетов, есть вывод, — пояснил Гордеев.

Портал улучшения делового климата создали по поручению Алексея Гордеева. Сайт должен был облегчить общение между бизнесом и властью. Каждый пользователь портала может добавить свое предложение в один из четырех разделов — отзыв, новация, разногласие и критика. А представители власти могут оставить свои комментарии.

Например, с начала 2017 года до момента публикации этого текста в раздел «Предложение-критика» прислали семь жалоб, в «Предложение-разногласие» — три, в «Предложение-новация» — 18 идей, и одно сообщение в «Предложение-отзыв». К 29 сентября чиновники не откликнулись ни на одно из этих предложений.

Автор: Михаил Супруненко.

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