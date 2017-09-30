Губернатор назвал воронежский бизнес-портал бесполезным
Алексей Гордеев потребовал у чиновников ответа на предложения бизнесменов.
Алексей Гордеев потребовал у чиновников ответа на предложения бизнесменов.
Губернатор Алексей Гордеев раскритиковал портал улучшения делового климата. Сайт существует «для галочки», заявил глава региона на заседании облправительства 29 сентября.
— Портал не работает, формально существует. Нам формальные вещи не нужны, — подчеркнул губернатор.
Он отметил, что предприниматели перестали присылать свои жалобы и пожелания, а значит на работу сервиса нет реакции. Алексей Гордеев потребовал чиновников отвечать на претензии бизнесменов.
— Чтобы все знали, что если
Портал улучшения делового климата создали по поручению Алексея Гордеева. Сайт должен был облегчить общение между бизнесом и властью. Каждый пользователь портала может добавить свое предложение в один из четырех разделов — отзыв, новация, разногласие и критика. А представители власти могут оставить свои комментарии.
Например, с начала 2017 года до момента публикации этого текста в раздел «Предложение-критика» прислали семь жалоб, в «Предложение-разногласие» — три, в «Предложение-новация» — 18 идей, и одно сообщение в «Предложение-отзыв». К 29 сентября чиновники не откликнулись ни на одно из этих предложений.
Автор: Михаил Супруненко.