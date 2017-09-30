Воронежские предприниматели пожаловались мэру на чиновника-провокатора

Некий городской чиновник по фамилии Лоскутов провоцирует предпринимателей на нарушения закона, чтобы иметь основания закрыть неугодную торговую точку. Об этом в ходе заседания координационного совета по предпринимательству при главе города рассказали Александру Гусеву представители малого бизнеса.

По их словам, у них есть видеозапись эпизода, подтверждающего их правоту. На записи дело якобы происходит так. В павильон заходит тот самый Лоскутов, заказывает бутылку пива, и пока продавец на минутку отвлекается, уходит с товаром, а потом быстро возвращается с нарядом полиции и требует прикрыть торговлю на том основании, что ему эту бутылку пива в заведении не открыли, как того требует закон.

Еще предприниматели жаловались на то, что инспекции по делам несовершеннолетних привлекают к борьбе с малым бизнесом своих подопечных, заставляя их покупать спиртное в коммерческих лавочках. Результат тот же — предписание о закрытии торговой точки.

Что касается Лоскутова, то Александр Гусев попросил предпринимателей передать все имеющиеся материалы ему, а он, возможно, обратиться в правоохранительные органы, если факты подтвердятся.

Ситуацию же с подростками, задействованными в спецоперациях, он комментировать не стал, очевидно исходя из того простого обстоятельства, что продавать спиртное несовершеннолетнему нельзя, запрещено. И неважно специально к тебе подослали этого подростка, или он пришел по собственной воле.

Тема провокаций возникла в ходе обсуждения просьбы областного Объединения предпринимателей пересмотреть решение муниципалитета об увеличении стоимости права за размещение нестационарных торговых объектов.

По данным предпринимателей, рост этой платы составил от двух до семи раз, что поставило многих из них на грань разорения.

Руководитель управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики Людмила Бородина возразила на это, что ситуация далеко не столь критична, что большинство мелких предпринимателей уже подписали дополнительные соглашения с властями и заплатили повышенную стоимость. А многие из тех, кто не подписал в рамках солидарности с Объединением, все равно тихо платят городу новую ставку, чтобы избежать риска закрытия.

Посетивший заседание Совета вице-спикер облдумы Сергей Рудаков спросил у мэра, почему у предпринимателей и управления по развитию предпринимательства получаются разные цифры, означающие увеличение платы за размещение НТО?

— Самая точная наука, — с улыбкой сказал Александр Гусев, — это, конечно, арифметика. Просто у каждого своя арифметика.

Но пояснил, что некоторые владельцы ларьков в центре города годами платили за размещение своих киосков 10−12 рублей и таким не грех поднять плату и в 25 раз, с них не убудет.

А идеологию муниципалитета в работе с коммерческим сословием он выразил так:

— У нас нет задачи зарабатывать на предпринимателях. Мы хотим лишь некой справедливости.

В данном случае под справедливостью он имел в виду равное отношение власти ко всем представителям малого бизнеса.

Надеемся, что по справедливости же он поступит с чиновником, который провоцирует воронежских предпринимателей на нарушения закона.