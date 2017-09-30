Принято решение об отставке главы Омской области Назарова, сообщил источник
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Принято решение о досрочной отставке губернатора Омской области Виктора Назарова, сообщил РИА Новости источник в администрации президента.
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Принято решение о досрочной отставке губернатора Омской области Виктора Назарова, сообщил РИА Новости источник в администрации президента.
«Да, в Омской области требуются изменения для повышения управляемости в регионе», — сообщил источник.
Возможных кандидатов на пост врио омского губернатора он не назвал.
Виктору Назарову 54 года. Очередные выборы губернатора должны были состояться в 2020 году.