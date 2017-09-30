Патриарх Кирилл поблагодарил Мирзиёева за поддержку Русской православной церкви

Источник: Kommersant.uz

В ходе беседы было отмечено, что в целях обеспечения всеобщего доступа к образованию, ликвидации безграмотности и невежества президент Узбекистана на 72-й сессии Генассамблеи ООН выступил с инициативой о принятии специальной резолюции «Просвещение и религиозная толерантность».

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На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления межконфессионального диалога, обеспечения межнационального согласия и религиозной толерантности в обществе.

Обсуждались также вопросы образования и нравственного воспитания молодого поколения с целью противодействия таким глобальным вызовам и угрозам, как экстремизм, терроризм и радикализм.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл высоко оценил проводимую в нашей стране политику по обеспечению межнационального мира и согласия, укреплению дружбы и взаимопонимания между людьми разного вероисповедания.

Была выражена признательность за уделяемое внимание и поддержку деятельности Русской православной церкви в Узбекистане, созданные условия для полноценной духовной жизни верующих.