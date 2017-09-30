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11:21 (мск), источник: РИА Новости

Источник озвучил критерии отставок губернаторов

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Серия замен в губернаторском корпусе завершится к 10 октября, всего президентом будет выдвинуто от 8 до 11 новых кандидатов в губернаторы. Одно из очевидных решений — отставка омского губернатора Виктора Назарова, сообщил РИА Новости источник близкий к администрации президента.

Источник: РИА Новости

«Это завершится к 10-му числу (10 октября), по итогам будет предложено от 8 до 11 замен новых кандидатов в губернаторы, с учетом тех, о которых уже объявлено. Количество отставок целиком зависит от решения президента», — сказал собеседник агентства.

Готовится замена в Омске

Среди предстоящих изменений президенту предложена замена губернатора Омской области Виктора Назарова. «Да, в Омской области требуются изменения для повышения управляемости в регионе», — добавил источник. Возможных кандидатов на пост врио омского губернатора он не назвал.

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Путин назначил Усса врио красноярского губернатора

Ранее СМИ сообщили о возможных досрочных отставках глав ряда российских регионов, в том числе губернатора Омской области Назарова. Пресс-секретарь главы региона назвала информацию о планируемой отставке «искусственно создаваемой волной слухов» и сообщила, что график губернатора расписан на несколько недель вперед.

Виктору Назарову 54 года. Очередные выборы губернатора должны были состояться в 2020 году.

По словам источника, на пост врио главы Дагестана «главе государства предложено несколько кандидатур, но решение им пока не озвучено».

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов ранее написал заявление об уходе, но не получил подтверждения от Кремля.

Собеседник агентства не стал опровергать, что в числе возможных замен Абдулатипова есть и первый заместитель Росгвардии Сергей Меликов, о котором говорили политологи, однако «некорректно говорить о том, что он является главной кандидатурой, несмотря на то, что он из силовых структур, что важно для такого региона, как Дагестан, с учетом его специфики».

«Возвращение (Магомедсалама) Магомедова также вполне вероятно», — добавил собеседник агентства.

Череда отставок

За последнее время постов лишились сразу несколько губернаторов. Помимо Абдулатипова глава Красноярского края Виктор Толоконский объявил о своей отставке в среду. В пятницу президент России Владимир Путин освободил его от должности, назначив председателя законодательного собрания края Александра Усса врио главы региона.

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До этого свой пост покинул губернатор Самарской области Николай Меркушкин, следом было объявлено об отставке нижегородского губернатора Валерия Шанцева, в четверг Путин принял отставку главы Ненецкого автономного округа Игоря Кошина.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал перестановки в губернаторском корпусе нормальным и ожидаемым процессом. При этом, отвечая в пятницу на вопрос, стоит ли ожидать изменений и на следующей неделе, он заявил, что Путин «продолжит заниматься региональной проблематикой».

Критерии замен

Источник разъяснил, каковы критерии принятия решения о смене губернаторов (если речь не идет об отставках по состоянию здоровья).

«Еще в начале года в администрации разработали систему оценки эффективности губернаторов, и главы регионов об этом прекрасно знали. Это четыре базовых критерия: состояние социальной сферы и социального самочувствия жителей региона; состояние и динамика развития финансово-экономической сферы; электоральные показатели — рейтинг губернатора; отсутствие межэлитных конфликтов», — сказал он.

В феврале этого года источник в администрации президента рассказывал журналистам, что по всем этим критериям есть три условных оценки — «красный», «желтый» и «зеленый». Если по какому-то критерию вместо «зеленого» появляется «желтый» или «красный», то на регион обращается более пристальное внимание и принимаются решения, в том числе вместе с губернатором, о мерах по исправлению ситуации.

Козак пообещал еще несколько отставок губернаторов
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26 сентября© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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В Н
Для начала надо голову поменять, а уж потом подчинённых.
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