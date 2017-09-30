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11:38 (мск), источник: Sputnik.by

Украина: российские войска после учений не полностью ушли из Беларуси

В Генштабе Украины считают, что отозваны из Беларуси были лишь авиационные подразделения, на самом деле в учениях принимало участие гораздо больше российских военных, чем заявлялось официально.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 сен — Sputnik. Российские военные не полностью покинули территорию Беларуси после завершения совместных стратегических белорусско-российских учений «Запад-2017», сообщают украинские СМИ со ссылкой на начальника Генерального штаба Украины Виктора Муженко.

Учения «Запад-2017» завершились 20 сентября. В маневрах принимали участие не менее 13 тысяч военнослужащих из двух стран, в том числе около 3,5 тысяч российских военных.

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«У нас была информация, что они отозвали лишь несколько формирований из объявленных 12,5 тысяч военнослужащих, из которых три тысячи были россиянами, но на самом деле их было значительно больше», — приводят украинские СМИ заявление Муженко, сделанное им во время интервью Reuters.

Глава украинского Генштаба добавил, что Россия вывела из Беларуси только авиационные подразделения, однако в Украине понимают, что «300−400 километров для авиации — это расстояние, которое можно преодолеть за очень короткое время».

Между тем, Минобороны Беларуси сообщило ранее, что последние российские военнослужащие, участвовавшие в совместных учениях «Запад-2017», покинули Беларусь 28 сентября.

Это были подразделения тылового обеспечения, которые покинули Беларусь по железной дороге с одной из станций в Борисове.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, который на полигоне «Борисовский» наблюдал за финалом учений, отметил в общении с журналистами: Москва и Минск уже неоднократно гарантировали, что после завершения учений российские военные вернутся домой. «Все войска будут возвращены в места постоянной дислокации — и белорусские, и российские», — сказал президент.

Перед началом учений и Россия, и Беларусь официально заявили о том, что российские военные вернутся в места постоянных дислокаций до 30 сентября.

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