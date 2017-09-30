В Крыму отреагировали на судебный иск Украины из-за моста
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Судебные претензии киевских властей к России
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Судебные претензии киевских властей к России
Президент Украины ранее поручил подать в суд на Россию
Полонский подчеркнул, что нынешние власти некогда большой и хорошей страны — Украины — способны только давать поручение.
«Перспективы этого гиблого для них мероприятия оценивать не будут, знаю только, что подготовка и возможное рассмотрение этого документа будут иметь явный претензионный характер и решение даже на сегодняшний момент мы можем предугадать. Но смысл заключается в одном, что какие бы действия они не предпринимали, все равно Крымский мост будет построен и свяжет наконец полуостров Крым с материковой Россией», — сказал РИА Новости Полонский.
По его словам, граждане Российской Федерации и гости страны будут с удовольствием ездить по мосту.
«Никакие иски, никакие претензии, особенно со стороны этого недогосударства, неспособны остановить исторического процесса», — подчеркнул
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.