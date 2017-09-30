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12:17 (мск), источник: Publika.md

Председатель Дубоссарского района Григорий Поличинский готов сотрудничать со следователями НЦБК

Председатель Дубоссарского района Григорий Поличинский отвергает все обвинения в злоупотреблении служебным положением и заявил о готовности сотрудничать со следователями НЦБК.

Источник: Publika.md

Об этом Поличинский написал на своей странице в Facebook.

Также председатель Дубоссарского района поблагодарил сотрудников антикоррупционной прокуратуры за справедливое расследование и поведение.

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Напомним, Поличинский проходит по делу о злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, в период с 2014 по 2016 год он без решения районного совета отправлял коллег в зарубежные командировки. На эти цели было израсходовано более 83 тысяч леев.

Поличинский незаконно утвердил списки сотрудников своего аппарата, которым был предоставлен постоянный доступ к гостайне.

Председателя Дубоссарского района обвиняют также в неправомочном заключении контракта на 440 тысяч леев и незаконном повышении зарплат себе и своему заместителю.

Григория Поличинсого задержали 26 сентября в столичном аэропорту, когда он вернулся из Турции.

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