Дмитрий Азаров уволил одного вице-губернатора Самарской области

В правительстве Самарской области после ухода Николая Меркушкина и назначения врио губернатора Дмитрия Азарова произошли первые кадровые изменения.

На этой неделе вице-губернаторы и руководители министерств и департаментов по постановлению нового главы региона перешли в статус врио, однако куда более серьезные изменения коснулись Валерия Юртайкина. Он покинул пост вице-губернатора — главы департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции. Это следует из постановления, опубликованного на сайте правительства региона.