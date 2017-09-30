Пресс-служба губернатора Омской области опровергла слухи о его отставке

ОМСК, 30 сентября. /ТАСС/. Губернатор Омской области Виктор Назаров работает в обычном режиме, сообщила в субботу ТАСС его пресс-секретарь Юлия Соколенко.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источник в администрации президента о том, что принято решение об отставке главы региона.

«Губернатор работает в обычном режиме, сегодня [он] был в прямом эфире на местном телевизионном канале. Он участвовал в благотворительном марафоне», — сказала Соколенко, отметив, что «слухи об отставке не комментирует».

Назаров родился в 1962 году в Омской области. Он закончил юридический факультет Омского государственного университета, несколько лет работал в прокуратуре и военным следователем. В 2003 году он устроился в компанию «Газпром межрегионгаз Омск», которую возглавил в 2005 году.