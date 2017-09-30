Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Посол ЕС заявил о жестком и сложном разговоре с Путиным в лифте
Любовь к соленому объяснили научно
Имея 50 тыс. руб., россиянин создал бизнес с выручкой 20 млрд руб
Поклонская ответила посмотревшему «Матильду» Говорухину
Украина решила судиться с Россией из-за моста в Крым
Что думают о фильме «Матильда» посмотревшие его депутаты«Как история с Pussy Riot нанесла ущерб либеральному направлению, так и травля “Матильды” — патриотическому»
Глава Дагестана, уходя, раскритиковал «навязанные идеи» Путину
Светская львица о Юлии Михальчик: не стала жертвой
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
Савченко назвала версию причины взрывов боеприпасов под Винницей
СМИ показали полет ракет Х-101 из кабины пилотов
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Фоторепортажи
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
12:28 (мск), источник: ТАСС

Пресс-служба губернатора Омской области опровергла слухи о его отставке

Об отставке Виктора Назарова ранее сообщали СМИ со ссылкой на источник в администрации президента.

ОМСК, 30 сентября. /ТАСС/. Губернатор Омской области Виктор Назаров работает в обычном режиме, сообщила в субботу ТАСС его пресс-секретарь Юлия Соколенко.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источник в администрации президента о том, что принято решение об отставке главы региона.

«Губернатор работает в обычном режиме, сегодня [он] был в прямом эфире на местном телевизионном канале. Он участвовал в благотворительном марафоне», — сказала Соколенко, отметив, что «слухи об отставке не комментирует».

Назаров родился в 1962 году в Омской области. Он закончил юридический факультет Омского государственного университета, несколько лет работал в прокуратуре и военным следователем. В 2003 году он устроился в компанию «Газпром межрегионгаз Омск», которую возглавил в 2005 году.

Губернатором Назаров стал в мае 2012 года, сменив на этом посту Леонида Полежаева, который бессменно возглавлял регион в течение 20 лет. В 2015 году Назаров победил на выборах губернатора Омской области, набрав 60,02% голосов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Минобороны опровергло заявления главы Генштаба ВСУ о размещении войск в Белоруссии
Донской: сооружение Крымского моста оказывает минимальное воздействие на экологию
Солдата, стрелявшего в сослуживцев, убили при задержании
Минфин: Киев в будущем не должен рассчитывать на поддержку МВФ
Источники: Пхеньян готовится к новым пускам ракет
CBS: отдых детей Трампа обошелся налогоплательщикам в $330 тысяч
Источник озвучил критерии отставок губернаторов
Ассанж: в Каталонии началась первая в мире интернет-война
В России официально разрешили продавать авиабилеты без багажа
Спорт
Российская катастрофа в Баку Женская сборная России по волейболу провалила чемпионат Европы в Баку, вылетев с турнира в четвертьфинале после разгромного поражения от команды Турции
Авто
Появилась очень дорогая Lada 4x4 на больших колесах В конфигураторе на официальном сайте марки Lada появился внедорожник 4x4 Bronto, который, на самом деле, уже давно выпускается
Hi-Tech
Кто первым купил iPhone 8 в Москве Каким был старт продаж нового смартфона от Apple
Кино
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото Многосерийная драма снимается для канала «Россия 1»
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
7 девушек из России, которые одеваются лучше всех (фото) Разглядывая образы наших сегодняшних героинь, хочется срочно отправиться в магазин и прикупить и кожаное пальто, и необычные туфли, и бейсболку, и яркий свитшот
Дети
Телеведущая начала рожать в прямом эфире Женщина не стала прерывать программу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь