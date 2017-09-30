Миллиардер-монархист хочет стать президентом России

Российский миллиардер, основатель Монархической партии, Антон Баков, намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ в марте 2018 года. Об этом он заявил 30 сентября в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

«Программа Монархической партии и сложившаяся крепкая партийная команда станет опорой в предвыборной кампании», — сообщил Антон Баков.

На выборы президента РФ Антон Баков идет с двумя тезисами: «династия Романовых должна быть возрождена хотя бы в качестве главы мини-государства на подобие Ватикана» и «создание монархического интернационала, священного союза, который был в XIX веке».

Отметим, что Антон Баков был депутатом Государственной Думы IV созыва, Свердловской областной думы и Законодательного собрания Свердловской области. Также он участвовал в выборах мэра Екатеринбурга в 1995 и губернатора Свердловской области в 2003 годах, где занимал вторые места и прославился неординарными предвыборными кампаниями.

Антон Баков родился 29 декабря 1965 года в Свердловске, в семье инженеров завода «Уралмаш». В 1988 году с красным дипломом металлургический факультет окончил Уральского политехнического института им. С. М. Кирова, который ныне входит в Уральский федеральный университет.