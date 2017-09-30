Миллиардер-монархист хочет стать президентом России
Миллиардер Антон Баков заявил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ в марте 2018 года.
Миллиардер Антон Баков заявил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ в марте 2018 года.
Российский миллиардер, основатель Монархической партии, Антон Баков, намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ в марте 2018 года. Об этом он заявил 30 сентября в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.
«Программа Монархической партии и сложившаяся крепкая партийная команда станет опорой в предвыборной кампании», — сообщил Антон Баков.
На выборы президента РФ Антон Баков идет с двумя тезисами: «династия Романовых должна быть возрождена хотя бы в качестве главы
Отметим, что Антон Баков был депутатом Государственной Думы IV созыва, Свердловской областной думы и Законодательного собрания Свердловской области. Также он участвовал в выборах мэра Екатеринбурга в 1995 и губернатора Свердловской области в 2003 годах, где занимал вторые места и прославился неординарными предвыборными кампаниями.
Антон Баков родился 29 декабря 1965 года в Свердловске, в семье инженеров завода «Уралмаш». В 1988 году с красным дипломом металлургический факультет окончил Уральского политехнического института им. С. М. Кирова, который ныне входит в Уральский федеральный университет.
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