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14:38 (мск), источник: Sputnik.by

Россия ответила на обвинение Украины о спрятанных в Беларуси войсках

В Минобороны РФ заявили о деградации Генштаба Украины после слов о том, что российские войска остались тайно после учений в Беларуси.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 сен — Sputnik. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о деградации Генштаба Украины после заявления его главы Виктора Муженко о том, что Россия не вывела свои войска с территории Беларуси после учений «Запад-2017», сообщили в ведомстве.

Ранее в интервью британскому информационному агентству «Рейтер» начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко заявил, что РФ оставила свои войска после проведения учений «Запад-2017» в Беларуси.

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«Что же касается подразделений российских войск, принимавших участие в совместном стратегическом учении “Запад-2017”, все они вернулись в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Конашенков также подчеркнул, что заявление Муженко о «спрятанных» российских войсках в Беларуси является поводом для его немедленного увольнения.

«Заявление начальника украинского Генштаба Муженко о “спрятанных” российских войсках в Беларуси демонстрирует всю глубину деградации Генштаба Украины и профнепригодности его руководителя. Абсолютное невладение оперативной обстановкой на удалении сотен километров от столицы собственной страны и фантазии о численности находящихся там войск — повод для немедленного увольнения такого начальника генштаба», — отметил Конашенков.

Он также подчеркнул, что такая украинская армия является прямой угрозой для НАТО.

«Если это и есть результат проводимого под руководством США и Североатлантического альянса перехода украинских вооруженных сил на “стандарты НАТО”, то, как говорится, и натовский флаг вам в руки. В таком состоянии украинская армия является прямой и явной угрозой прежде всего для самого НАТО», — заявил представитель Минобороны РФ.

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