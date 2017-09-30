Россия ответила на обвинение Украины о спрятанных в Беларуси войсках

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 30 сен — Sputnik. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил о деградации Генштаба Украины после заявления его главы Виктора Муженко о том, что Россия не вывела свои войска с территории Беларуси после учений «Запад-2017», сообщили в ведомстве.

Ранее в интервью британскому информационному агентству «Рейтер» начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко заявил, что РФ оставила свои войска после проведения учений «Запад-2017» в Беларуси.

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«Что же касается подразделений российских войск, принимавших участие в совместном стратегическом учении “Запад-2017”, все они вернулись в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Конашенков также подчеркнул, что заявление Муженко о «спрятанных» российских войсках в Беларуси является поводом для его немедленного увольнения.

«Заявление начальника украинского Генштаба Муженко о “спрятанных” российских войсках в Беларуси демонстрирует всю глубину деградации Генштаба Украины и профнепригодности его руководителя. Абсолютное невладение оперативной обстановкой на удалении сотен километров от столицы собственной страны и фантазии о численности находящихся там войск — повод для немедленного увольнения такого начальника генштаба», — отметил Конашенков.

Он также подчеркнул, что такая украинская армия является прямой угрозой для НАТО.