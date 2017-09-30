Кудрин рассказал, что может повлиять на смягчение антироссийских санкций

Источник: РИА Новости

«Убрать санкции очень сложно. Инициатива нужна прежде всего», — сказал он в субботу на ярмарке финансовых и биржевых услуг FinFair.

«Я бы предложил не быть пессимистами, потому что считаю, что мы можем поставить себе цель на уменьшение санкций», — отметил вместе с тем Кудрин.

Он напомнил, что в период «холодной войны» Советский союз вел переговоры по разным вопросам.

По его словам, в переговорном процессе могут быть задействованы дипломаты и политики США, Европы и России. «Я считаю, что сейчас есть возможность для взаимных шагов в снижении международных санкций, взаимных шагов для увеличения кредитной безопасности, инициатив ряда стран… Мы так устроены, нам нужны взаимные шаги», — заявил Кудрин, добавив, что в этом вопросе может помочь «гибкая позиция Европы».