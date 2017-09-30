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15:30 (мск), источник: РИА Новости

Кудрин рассказал, что может повлиять на смягчение антироссийских санкций

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Смягчить санкции США против России будет очень сложно; помочь в этом вопросе может более гибкая позиция Европы, считает председатель совета фонда ЦСР, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

Источник: РИА Новости

«Убрать санкции очень сложно. Инициатива нужна прежде всего», — сказал он в субботу на ярмарке финансовых и биржевых услуг FinFair.

«Я бы предложил не быть пессимистами, потому что считаю, что мы можем поставить себе цель на уменьшение санкций», — отметил вместе с тем Кудрин.

Он напомнил, что в период «холодной войны» Советский союз вел переговоры по разным вопросам.

По его словам, в переговорном процессе могут быть задействованы дипломаты и политики США, Европы и России. «Я считаю, что сейчас есть возможность для взаимных шагов в снижении международных санкций, взаимных шагов для увеличения кредитной безопасности, инициатив ряда стран… Мы так устроены, нам нужны взаимные шаги», — заявил Кудрин, добавив, что в этом вопросе может помочь «гибкая позиция Европы».

Ранее в субботу он высказал мнение, что Вашингтон серьезно настроен на сохранение санкций против РФ, которые могут растянуться на десятилетия.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Автандил Калашников
Когда до всех дойдёт? Нечего ждать отмены,нужно перестраиваться,хотя уже лет 20 слышу,что нужно слазить с нефтяной иглы
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