Андрей Маслов покинул пост помощника министра культуры Омской области
Решение покинуть он принял сам.
Решение покинуть он принял сам.
Сегодня, 30 сентября, стали известно, что Андрей Маслов больше не занимает должность консультанта по работе со СМИ в минкульте.
В своем прощальном письме он поблагодарил своих коллег и временно передал свои обязанности Ольге Даниленко.
Андрей Маслов,
— Меняю одну работу мечты на другую работу мечты. Не нужно искать
Как сообщили порталу Om1.ru Маслов ушел в «Омский бекон», где также будет заниматься вопросами коммуникации и связей с общественностью.