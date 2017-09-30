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15:55 (мск), источник: Om1.ru

Андрей Маслов покинул пост помощника министра культуры Омской области

Решение покинуть он принял сам.

Сегодня, 30 сентября, стали известно, что Андрей Маслов больше не занимает должность консультанта по работе со СМИ в минкульте.

В своем прощальном письме он поблагодарил своих коллег и временно передал свои обязанности Ольге Даниленко.

Андрей Маслов, экс-помощник министра культуры Омской области:

 — Меняю одну работу мечты на другую работу мечты. Не нужно искать каких-то черных кошек в темной комнате — мое решение никак не связано с иными факторами.

Как сообщили порталу Om1.ru Маслов ушел в «Омский бекон», где также будет заниматься вопросами коммуникации и связей с общественностью.

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