Андрей Маслов покинул пост помощника министра культуры Омской области

Сегодня, 30 сентября, стали известно, что Андрей Маслов больше не занимает должность консультанта по работе со СМИ в минкульте.

В своем прощальном письме он поблагодарил своих коллег и временно передал свои обязанности Ольге Даниленко.

Андрей Маслов, экс-помощник министра культуры Омской области:

— Меняю одну работу мечты на другую работу мечты. Не нужно искать каких-то черных кошек в темной комнате — мое решение никак не связано с иными факторами.