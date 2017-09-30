Посол КНДР в Москве пригрозил США ядерным оружием
Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU — Северная Корея при помощи ядерных сил может ответить на высказывания американского президента Дональда Трампа в адрес Пхеньяна, заявил посол КНДР в РФ Ким Хен Чжун.
Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU — Северная Корея при помощи ядерных сил может ответить на высказывания американского президента Дональда Трампа в адрес Пхеньяна, заявил посол КНДР в РФ Ким Хен Чжун.
«Если США совершают (…) действия, отрицающие право нашего народа на существование, наша республика, как заявил высший руководитель товарищ Ким Чен Ын, с помощью справедливых ядерных сил заставит их расплатиться по полной», — сказал Ким Хен Чжун, выступая на конференции «За мир на Корейском полуострове и объединение Кореи» в субботу в Москве.
По словам северокорейского дипломата, именно действия США подрывают процесс объединения Кореи и завели отношения между Пхеньяном и Сеулом в «полный тупик».
Посол подчеркнул, что, несмотря на смену правительства в Южной Корее, «путь к улучшению отношений, миру и процветанию остается полностью закрытым
В администрации США ранее назвали абсурдным утверждение властей КНДР о том, что Вашингтон якобы