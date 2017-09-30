Посол КНДР в Москве пригрозил США ядерным оружием

«Если США совершают (…) действия, отрицающие право нашего народа на существование, наша республика, как заявил высший руководитель товарищ Ким Чен Ын, с помощью справедливых ядерных сил заставит их расплатиться по полной», — сказал Ким Хен Чжун, выступая на конференции «За мир на Корейском полуострове и объединение Кореи» в субботу в Москве.

Он назвал заявления Трампа об уничтожении КНДР, сделанные на Генассамблее ООН, «сумасшедшими».

По словам северокорейского дипломата, именно действия США подрывают процесс объединения Кореи и завели отношения между Пхеньяном и Сеулом в «полный тупик».

Посол подчеркнул, что, несмотря на смену правительства в Южной Корее, «путь к улучшению отношений, миру и процветанию остается полностью закрытым из-за того, что эта власть не может отказаться от политики национального раскола и конфронтации».