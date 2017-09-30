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15:54 (мск), источник: Интерфакс

Посол КНДР в Москве пригрозил США ядерным оружием

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU — Северная Корея при помощи ядерных сил может ответить на высказывания американского президента Дональда Трампа в адрес Пхеньяна, заявил посол КНДР в РФ Ким Хен Чжун.

«Если США совершают (…) действия, отрицающие право нашего народа на существование, наша республика, как заявил высший руководитель товарищ Ким Чен Ын, с помощью справедливых ядерных сил заставит их расплатиться по полной», — сказал Ким Хен Чжун, выступая на конференции «За мир на Корейском полуострове и объединение Кореи» в субботу в Москве.

Он назвал заявления Трампа об уничтожении КНДР, сделанные на Генассамблее ООН, «сумасшедшими».

По словам северокорейского дипломата, именно действия США подрывают процесс объединения Кореи и завели отношения между Пхеньяном и Сеулом в «полный тупик».

Посол подчеркнул, что, несмотря на смену правительства в Южной Корее, «путь к улучшению отношений, миру и процветанию остается полностью закрытым из-за того, что эта власть не может отказаться от политики национального раскола и конфронтации».

В администрации США ранее назвали абсурдным утверждение властей КНДР о том, что Вашингтон якобы де-факто объявил Пхеньяну войну.

США и КНДР: обмен угрозами в разгаре
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27 сентября© Ньюстюб
1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Иван Петров
Англосаксы понимают только такой язык.
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